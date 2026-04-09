Тръмп използва "теорията за лудия" на Никсън: Очаква ли го позор?

Доналд Тръмп не крие възхищението си от Ричард Никсън, Уотъргейт и напускането на поста му с позор.

Но президентът издигна акта си на почит на нови нива, заплашвайки да "заличи Иран като цивилизация", само за да се отдръпне от ръба, когато режимът в Техеран се съгласи - на цена - да отвори отново икономически жизненоважния проток Ормуз.

Шаблонът е "теорията на лудия" на Никсън за дипломатически ангажименти - да подтикнете противниците си да се съмняват във вашия здрав разум и психическа стабилност до степен, в която да бъдат сплашени в иначе невероятни отстъпки.

Никсън обясни идеята на бъдещия си началник на кабинета на Белия дом Боб Халдеман в несъответстващата обстановка на разходка по плажа край Тихия океан през 1968 г., преди да бъде избран за президент, предполагайки, че това може да сложи край на войната във Виетнам.

"Наричам го "теорията за лудия", Боб", казал той на Халдеман, както е разказано от Антъни Съмърс в "Арогантността на властта", публикувана през 2000 г. "Искам северните виетнамци да повярват, че съм стигнал до точката, в която мога да направя всичко, за да спра войната. Просто ще им подхвърлим, че „"а бога, знаете, че Никсън е обсебен от комунисти. Не можем да го обуздаем, когато е ядосан - и държи ръката си на ядрения бутон" - и самият Хо Ши Мин ще бъде в Париж след две седмици, молейки за мир."

Това беше тема, към която Никсън се връщаше няколко пъти през следващите години, инструктирайки помощниците си да съобщават на съветските служители, че шефът им е "донякъде луд" и "способен на най-кървавата жестокост". Някои смятаха, че е необходимо малко преувеличение или измислица.

През 1972 г., докато войната във Виетнам все още бушува въпреки преструвките на лудост на Никсън, той казал на Хенри Кисинджър, своя съветник по националната сигурност, че иска да използва ядрени оръжия срещу комунистическия север.

"Ще унищожа проклетата страна, повярвайте ми?", заявил той. По-късно той казал на Кисинджър: "Предпочитам да използвам ядрената бомба. Имаш ли я готова?" "Това, мисля, би било твърде много", отговорил Кисинджър, само за да му кажат, че е "толкова дяволски загрижен за цивилното население".

Доказателствата, че безумното позиране на Никсън е било продуктивен инструмент на дипломацията, са в най-добрия случай несъвършени

Подходът му към Москва доведе до период на разведряване в отношенията между САЩ и Съветския съюз, което доведе до подписването на два договора за контрол върху въоръженията.

Но прилагането на тактиката към Виетнам завърши с ожесточена бомбардировка срещу Ханой и други цели през коледния период на 1972 г., за да се унищожи жизненоважна инфраструктура и да се върнат северновиетнамците на масата за преговори. Резултатът беше мирен договор, чиито условия, твърдят критиците, бяха приблизително същите като тези, договорени преди бомбардировките.

Някои предполагаха, че флиртът на Никсън с лудостта се е простирал отвъд теоретичното - книгата на Съмърс записва, че психиатърът на президента с повече от 40 години опит е изразил загриженост, че той "може би не е правилният човек, който да държи пръста си върху ядрения спусък".

Всичко това ни води до Тръмп и неговото съгласие за прекратяване на огъня с Иран веднага след като заплаши да "сложи край на цивилизацията му", да го "върне обратно в каменната ера" и да унищожи мостовете и гражданските му електроцентрали.

Наградата за това отстъпление е съгласието на Техеран да отвори отново Ормузкия проток, стратегическата енергийна точка, през която преминава приблизително 20% от световния петрол – и който беше отворен, докато САЩ и Израел не започнаха военни удари на 28 февруари. Иранският режим също така е получил цена от 2 милиона долара за всеки кораб, който преминава през пролива, което означава, че ще спечели от това, че той е отворен както никога досега.

Що се отнася до победите, те изглеждат отчетливо пировски – нюанси на Никсън и Северен Виетнам през 1972 г.

И все пак, тъй като Иран не показва признаци на предателство след близо шест седмици бомбардировки, Тръмп - подобно на Никсън преди него - отчаяно се нуждаеше от опора, за да не изглежда слаб, и апокалиптичните заплахи може би са печелившият вариант.

"Тъй като досега не е успял да постигне чиста победа в този конфликт, вероятно търси някакъв майсторски удар, за да може да си тръгне и да обяви победа, без критиците му да могат да пробият дупки в победния му наратив", казва Али Ваез, програмен директор за Иран в Международната кризисна група.

Майсторските удари не са лесни и е малко вероятно да бъдат безплатни.

Да бъде видян да сплашва Техеран да отвори отново пролива, може също да освободи Тръмп от ужасяващата опция за "ботуши на земята" за сухопътно нашествие - както и твърдението му във вторник сутринта, че Иран е обещал да "изкопае и премахне" ядрен материал.

Всяко нашествие, целящо завземане на високообогатения уранов запас на Иран, би било "изключително сложна, скъпа и отнемаща време операция", предупреждава Ваез.

"Това не е военна интервенция, която се извършва навътре и навън".

В този контекст, прибягването до смразяващо кръвта войнствени заплахи, за да се принуди иранското ръководство да му предостави възможност, не е изненадващо - дори и да е за сметка на репутацията на САЩ като носител на цивилизовани ценности и подновен хор от съмнения относно здравия разум и годността на Тръмп за поста.

Не е изненадващо и използването от Тръмп на стария наръчник на Никсън. Двамата стават приятели по кореспонденция през 80-те години на миналия век, когато тогавашният изгряващ магнат в областта на недвижимите имоти пише на бившия президент, изразявайки възхищението си и цитирайки го като лично вдъхновение.

Никсън, който почина през 1994 г., е писал на Тръмп през 1990 г., за да каже, че "масираната медийна атака срещу вас ме поставя на вашата страна!"

Един от последователите на Тръмп, Роджър Стоун, също някога е работил като помощник на Никсън и има татуировка на бившия президент на гърба си.

И все пак, излизайки от надвисналото блато, запазвайки чувството си за мъжественост, Тръмп може би иска да се замисли за вредата, нанесена на доверието към него. Колко често може да прибягва до подобни тактики, за да избегне самонанесено затруднение?

Той може би също така би искал да помисли за съдбата на Никсън, чиято самоличност се е обвързала с преструването му на луд – объркване, което в крайна сметка е поискало висока цена.

Анализът е на Робърт Тейт за The Guardian.