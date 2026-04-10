Смразяващо: Мъже се обучават онлайн да упояват и изнасилват, арестуваха "Пьотр"

Поляк е арестуван след мащабно разследване под прикритие на CNN, разкрило онлайн мрежи за планиране и споделяне на изнасилвания.

Полските власти задържаха мъж във връзка с предполагаемо изнасилване на жертва в безпомощно състояние, което е било записано и споделено в интернет. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в град Люблин в четвъртък.

Разследването на CNN

Арестът е директен резултат от тайно разследване на CNN, насочено към затворени онлайн общности, в които мъже се обучават взаимно как да упояват и изнасилват партньорките си.

Местните медии идентифицираха задържания като „Пьотр“ – псевдонимът, използван за основния субект в репортажа на медията. Марек Зих, говорител на прокуратурата, потвърди пред CNN, че лицето е задържано под стража за срок от три месеца по обвинения в изнасилване.

Тежки обвинения и самопризнания

Мъжът е обвинен по член 197 от полския Наказателен кодекс за „утежнена форма на изнасилване, извършено над уязвимо лице, неспособно да окаже съпротива“. От прокуратурата уточниха още, че заподозреният е направил пълни самопризнания по повдигнатите му обвинения.

Грози го присъда от 3 до 20 години затвор, ако бъде признат за виновен.

Как бе разкрита схемата?

Като част от разследването, журналистките Саскя Вандорн и Ниам Кенеди създават профили под прикритие в порнографски сайтове и групови чатове. Те попадат на частна група в Telegram с близо 1000 участници, посветена на съвети за упояване на жени.

Там журналистите влизат в контакт с „Пьотр“. Той обменя съобщения с агента под прикритие на CNN, като изпраща интимни снимки на съпругата си, направени без нейно съгласие. Екипът на медията пътува лично до Полша, за да потвърди самоличността на мъжа и неговото местоживеене, след което предава всички събрани доказателства на полската полиция.

Случаят подчертава нарастващия проблем с т.нар. „rape culture“ (култура на изнасилването) в криптирани платформи като Telegram, където липсата на модериране позволява на престъпни групи да споделят съвети за използване на наркотици за изнасилване (като рохипнол и GHB).