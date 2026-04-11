IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 13

Като по учебник: Екипът на Artemis II успешно се приземи на Земята СНИМКИ / ВИДЕО

Поздравления! Следваща стъпка Марс, написа Доналд Тръмп

11.04.2026 | 07:21 ч. 42

1 / 12

Екипажът на Artemis II на NASA успешно се приземи след историческата си мисия до Луната, след като космическият кораб Orion направи плавно спускане през земната атмосфера в петък вечерта.

Космическият кораб достигна изумителна скорост до 25 000 мили в час, преди да се приземи в Тихия океан край бреговете на Сан Диего, Калифорния.

Четиричленният екипаж, астронавтите на NASA Рийд Уайзман, Виктор Глоувър и Кристина Кох, заедно с канадския астронавт Джереми Хансен, завършиха десетдневна мисия, която ги преведе около Луната и по-далеч, отколкото който и да е човек някога е пътувал в космоса.

Историческо пътуване

Пътуването бележи първия път от повече от 50 години, в който хората са пътували толкова далеч в космоса и са виждали лунната повърхност с невъоръжено око от ерата на Аполо.

По време на мисията астронавтите преминаха и зад Луната, прелитайки над мистериозната обратна страна, често наричана тъмната страна на Луната, защото тя е постоянно обърната настрани от Земята. Историческият полет също така счупи десетилетен рекорд за разстояние, поставен по време на Аполо 13 през 1970 г., когато астронавтите изминаха 248 655 мили от Земята.

Свързани статии

Artemis II надмина този етап с хиляди мили, поставяйки нов рекорд за разстояние за човешки космически полети.

Поздрави от Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп побърза да поздрави екипажа, публикувайки съобщение в социалната мрежа Truth Social. 

"Поздравления за страхотния и много талантлив екипаж на Artemis II. Цялото пътуване беше впечатляващо, кацането беше перфектно и като президент на Съединените щати, не бих могъл да бъда по-горд! Очаквам с нетърпение да ви видя всички скоро в Белия дом. Ще го направим отново и след това, следващата стъпка, Марс!", написа Тръмп.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Artemis II NASA кацане Земя космически полет Orion
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata