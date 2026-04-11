Като по учебник: Екипът на Artemis II успешно се приземи на Земята СНИМКИ / ВИДЕО

Reuters 1 / 12 / 12

Екипажът на Artemis II на NASA успешно се приземи след историческата си мисия до Луната, след като космическият кораб Orion направи плавно спускане през земната атмосфера в петък вечерта.

Космическият кораб достигна изумителна скорост до 25 000 мили в час, преди да се приземи в Тихия океан край бреговете на Сан Диего, Калифорния.

Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy! 🫶 The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl — NASA (@NASA) April 11, 2026

Четиричленният екипаж, астронавтите на NASA Рийд Уайзман, Виктор Глоувър и Кристина Кох, заедно с канадския астронавт Джереми Хансен, завършиха десетдневна мисия, която ги преведе около Луната и по-далеч, отколкото който и да е човек някога е пътувал в космоса.

Историческо пътуване

Пътуването бележи първия път от повече от 50 години, в който хората са пътували толкова далеч в космоса и са виждали лунната повърхност с невъоръжено око от ерата на Аполо.

По време на мисията астронавтите преминаха и зад Луната, прелитайки над мистериозната обратна страна, често наричана тъмната страна на Луната, защото тя е постоянно обърната настрани от Земята. Историческият полет също така счупи десетилетен рекорд за разстояние, поставен по време на Аполо 13 през 1970 г., когато астронавтите изминаха 248 655 мили от Земята.

Artemis II надмина този етап с хиляди мили, поставяйки нов рекорд за разстояние за човешки космически полети.

Поздрави от Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп побърза да поздрави екипажа, публикувайки съобщение в социалната мрежа Truth Social.

"Поздравления за страхотния и много талантлив екипаж на Artemis II. Цялото пътуване беше впечатляващо, кацането беше перфектно и като президент на Съединените щати, не бих могъл да бъда по-горд! Очаквам с нетърпение да ви видя всички скоро в Белия дом. Ще го направим отново и след това, следващата стъпка, Марс!", написа Тръмп.