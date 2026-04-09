Румен Радев: България не е бедна, а лошо управлявана страна

Лидерът на коалиция „Прогресивна България“ Румен Радев посети тази вечер Монтана и се срещна с граждани в салона на читалище „Разум 1883“ в града.

Радев заяви, че България не е бедна, а лошо управлявана и ограбвана страна, а Северозападният регион е най-бедният в Европа по всички статистики. По думите му няма логика тази плодородна земя в Северозапада да пустее, хората да бягат от този край и той да замира. Той посочи, че причината е лошото управление.

Румен Радев каза, че „Прогресивна България“ си поставя за цел изхвърляне на олигархията от политическата власт, разграждане на модела Борисов-Пеевски и спиране на достъпа му до публичен ресурс.

Друго голямо предизвикателство пред коалицията е да даде надежда на хората и да спомогне за преодоляване на страха в тях. В момента на много места в България има местни феодали и деребеи, които потискат хората, не им дават възможност да изразят предпочитанията си, заплашват ги, че ще загубят работата си и социалните си помощи и няма да им дадат дърва за огрев.

С присъствието си в тази препълнена зала вие казвате „не на страха“, посочи Румен Радев. Той подчерта, че ако „Прогресивна България“ спечели доверието на хората, то нашата страна ще се бори за мир и няма да плаща за войни, които не е предизвикала. България не трябва да казва „да“, преди да са ни питали, и трябва да знае и отстоява своя национален интерес, коментира Радев.