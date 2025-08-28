IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Община Долни Чифлик ще изгражда система за събиране и преработка на зелени и биоразградими отпадъци

Проектът се изпълнява по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. и ще обслужва общините Долни Чифлик, Провадия, Дългопол и Аврен

28.08.2025 | 09:00 ч. Обновена: 28.08.2025 | 12:17 ч.
Община Долни Чифлик започна изпълнението на проект за изграждане на система за разделно събиране и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци. Инсталацията ще обслужва Регионалната система за управление на отпадъците (РСУО) Провадия на територията на общините Долни Чифлик, Провадия, Дългопол и Аврен.

Общият размер на инвестицията е близо 5,3 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ, осигурена от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) е в размер на над 4,22 млн. лв. 

Към настоящия момент на територията на четирите общини няма изградена или друга планирана за изграждане инсталация за компостиране на биоотпадъци. С изпълнението на проекта ще се постигне капацитет за разделно събиране и рециклиране на над 5412 тона годишно.

Изпълнението на дейностите ще допринесе за постигане на целите към 2030 г. за разделно събиране и рециклиране, както и за цялостното намаляване на количествата депонирани битови отпадъци в страната. 

Проектът се изпълнява в рамките на процедура „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“, приоритет „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г.

Предвиденият срок за изпълнение на дейностите е 30 месеца.

