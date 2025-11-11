4300 лв. глоби за ЦСКА, 2300 за Левски след дербито

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви глобите и наказанията след 15-ия кръг в Първа лига. През изминалия уикенд се проведе Вечното дерби като глобата след него е по-голяма за ЦСКА.

"Червените" са глобени с 4300 лева, а санкцията за "сините" е в размер на 2 300 лева. И двата клуба основно ще плащат за използвана пиротехника и бомбички от страна на феновете им.

След кръга глоби отнасят още Ботев Пловдив – 1500 лева и Славия – 300 лева.