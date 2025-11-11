IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 148

4300 лв. глоби за ЦСКА, 2300 за Левски след дербито

Ето наказанията на БФС след поредния кръг в Първа лига

11.11.2025 | 16:56 ч. 4
Снимка: Lap.bg

Снимка: Lap.bg

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви глобите и наказанията след 15-ия кръг в Първа лига. През изминалия уикенд се проведе Вечното дерби като глобата след него е по-голяма за ЦСКА. 

"Червените" са глобени с 4300 лева, а санкцията за "сините" е в размер на 2 300 лева. И двата клуба основно ще плащат за използвана пиротехника и бомбички от страна на феновете им. 

След кръга глоби отнасят още Ботев Пловдив – 1500 лева и Славия – 300 лева.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Първа лига Левски( ЦСКА БФС
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem