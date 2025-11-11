Слънцето се завръща в сряда, валежите спират

През нощта над Източна България облачността ще остане значителна, на места все още с валежи от дъжд, но ще са в процес на спиране. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. На отделни места в котловините и низините, където вятърът след полунощ ще стихне, ще се образува мъгла.

Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, по-ниски в котловините, в София – около 2°.

В сряда ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Преди обяд над Източна България облачността ще бъде все още значителна, но ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 12°. Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца.

Над Черноморието облачността ще е предимно значителна. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 14°-15°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана, предимно висока облачност. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

В четвъртък и петък вятърът ще е слаб, в много райони временно и ще стихва. На места в низините и котловините сутрин ще бъде мъгливо или с ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд ще бъде слънчево. Минималните температури ще се понижат и в петък ще бъдат между 0° и 5°, а максималните слабо ще се повишат ще са предимно между 12° и 17°.

