Мистерията 3I/ATLAS надхвърля астрофизиката: НАСА решава дали е естествен обект или НЛО

Мистериозният междузвезден посетител 3I/ATLAS продължава да доминира заглавията по целия свят - от големи научни списания до международни новинарски мрежи.

WIRED съобщи за мистериозен радиосигнал, за който се твърди, че е свързан с обекта, а NDTV описа учудването на учените от верига от аномалии - от промени в цвета, през ускорението й, до изчезването на опашката.

WION се присъедини към съобщенията за множество „газови струи“, докато The Economic Times в Индия твърди, че са засечени седем струи - една от тях, според слухове в социалните медии, сочи към пирамидите в Гиза.

Уебсайтът Dagens.com добави още един обрат: странен нов обект, засечен между 3I/ATLAS и Земята.

Други учени отхвърлят връзката, но атмосферата в научния свят е заредена със спекулации.

„Хюстън, имаме проблем“

„Хюстън, имаме проблем с хипотезата за естествена комета“, заяви Ави Льоб от Харвардския университе пред The Times of Israel.

С други думи: има сериозен проблем с предположението, че 3I/ATLAS е естествена комета.

Льоб твърди, че ще бъде изключително трудно да се обясни негравитационното ускорение на 3I/ATLAS само чрез изпаряване на газ. Според него енергията, необходима за ускоряване на обект с тегло десетки милиарди тона до десетки километри в секунда, е огромна - процес в индустриален мащаб, а не естествен.

Ако няма опашка - откъде идва силата?

Ако няма опашка, няма изхвърляне на маса и няма видим прах - откъде идва силата, която отдалечава 3I/ATLAS от Слънцето? И ако случаят е такъв - кой дължи обяснение на обществеността?

Точно това е въпросът, който сега поставя НАСА и световната научна общност в неудобно положение.

Учените мълчат - защото приемането на тази хипотеза би разклатило самото определение на това, което наричаме комета или астероид. Продължаващото мълчание на НАСА може да подсказва и, че ѝ липсва убедително естествено обяснение и тя чака повече данни от слънчеви обсерватории като STEREO или Solar Orbiter.

Междувременно медиите са в пълна сила – и алгоритмите на Google News улавят сигнала.

Търсенията за „NASA“ или „3I/ATLAS“ се увеличиха през последните дни и повечето от водещите резултати разчитат на коментари и спекулации, а не на проверени данни.

Нарастващо напрежение в космоса

На космическа конференция в Австралия тази седмица, висш служител на НАСА разкри рядко телефонно обаждане от китайската космическа агенция:

„Ако не си сътрудничим, ще трябва да напуснем космоса“

Причината: американски и китайски космически кораби почти се сблъскаха, след инцидент, при който китайски кораб очевидно е бил ударен от орбитални отломки, оставяйки двама тайконавти блокирани в орбита. Служителят на НАСА заключи:

„Или си сътрудничим – или никой от нас няма да бъде там.“

Това твърдение може да се отнася еднакво добре и за изследването на 3I/ATLAS: за да го разберем, трябва да работим заедно. Ако обектът не е естествен — какво трябва да предположим?

Нека предположим, само за целите на анализа, че 3I/ATLAS не е естествен обект. Не като декларация, а като научна работна хипотеза. Какви условия биха направили настоящите данни кохерентни?

Маса и размер: Оценени на 33–100 милиарда тона, с диаметър 5–20 километра.

Необичайни свойства: По-висока от очакваната скорост (десетки км/с), липса на видима опашка, променящи се цветове (зелено-синьо-бяло) и необичайно висока яркост.

Възможно обяснение: Затворена вътрешна система, отразяваща обвивка и независим източник на енергия — ядрен или слънчев.

По-просто казано, 3I/ATLAS може да е самостоятелен резервоар от топлина и газове — „запечатан резервоар за газ вътре в пореста скала“. И все пак, за да се обясни ускорението му, все още ще е необходим неестествен източник на енергия, тъй като слънчевата топлина сама по себе си не може да генерира такава мощност.

Хипотетични сценарии за задвижване

Слънчево платно:

Учените смятат, че слънчево платно, способно да движи обект с такъв мащаб, ще трябва да обхване площ с размерите на континент – лесно видима за всеки телескоп. Поради тази причина хипотезата за слънчево платно се счита за изключително малко вероятна.

Ядрен реактор и система за компресиране на газ

По-правдоподобен модел включва ядрен реактор, захранващ система за компресиране и освобождаване на газ, използвайки собствения материал на тялото и топлината на околната среда. Забележително е, че CNN днес разкри подробности за програмата „Атина“ на президента Доналд Тръмп – 62-страничен план на НАСА, който ще бъде ръководен от новия административен ръководител на агенцията, Джаред Айзъкман, който включва разработване на технологии за ядрено задвижване за космоса.

Възможни принципи на технологичния дизайн:

Ако комбинираме наличните данни, се появява хипотетичен технологичен модел:

Сложен отразяващ външен слой:

Вероятно базиран на наноматериали, способен да регулира топлината и да насочва светлината – обясняващ както необичайната яркост, така и промените в цвета.

Затворена вътрешна задвижваща система:

Кухини, където се съхраняват газове като CO и CO₂

червено и освободено насочено под налягане, произвеждайки тяга без видима опашка.

Използване на околната енергия:

Слънчевата топлина се събира и преобразува в задвижване - като вътрешно светлинно платно или интелигентен слънчев двигател.

Саморегулиране и контрол:

Магнитни или базирани на налягане системи биха могли да балансират вътрешната тяга, осигурявайки стабилност.

Междузвездна адаптация:

Структура, устойчива на космическа радиация и екстремни температури - евентуално проектирана за повторна употреба в множество звездни системи.

3I/ATLAS е тест за науката - и за човечеството. Взети заедно, всички тези фактори водят до това, че мистерията 3I/ATLAS надхвърля астрофизиката.

Това е тест за новата човешка ера - такъв, който изисква прозрачност, сътрудничество и смелостта да приемем, че Вселената може да е по-сложна, отколкото сме си представяли.

Можем само да се надяваме, че НАСА, ЕКА и китайската, индийската и японската космически агенции, заедно с международната научна общност, сега ще работят открито и съвместно, за да изучат това явление.

Независимо дали се окаже рядък природен обект или проектиран технологичен артефакт, разбирането му ще бъде тест за нашата колективна способност да се изправим пред истинска космическа мистерия - заедно.