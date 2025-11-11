"Страх от високо" - вторият сингъл на Нина Николина

Излезе вторият сингъл - "Страх от високо", на певицата Нина Николина от 13-ия ѝ албум Global Pop. Режисьор и оператор на видеоклипа е Петър Димов - Българевеца.

"Когато човек се замисли, малко започва да предизвиква страховете. Песента е част от работата ми от вече една година с Мага и Гери Турийска. На Мага му идват през нощта идеите, тази песен също дойде една нощ. Като екип много добре се сработваме тримата", сподели певицата в "България сутрин".

"Най-трудна ми беше песента "Сянка", защото текстът там е много тъжен и дълбок. Има посвещение на близки приятели и роднини, които вече не са сред живите. Тогава емоцията е друга. Гласът веднага се разтреперва", каза още Нина Николина.

По думите ѝ Мага търси точно да те провокира - "търси тази емоция, тя ще повлияе на хората, които ще слушат песента".

"Трябваше да пея много бързо песента, за да може Петър после да забави. Страхът от високо се появи на една бала, когато трябваше да преследвам дрона, който ме обикаля", отбеляза Нина Николина за Bulgaria ON AIR.

В момента певицата работи над проект изцяло с автентични народни песни с доц. Веселка Тончева. Целият спектакъл ще бъде Театър на сенките.

"Песни от сборници, които само музиканти могат да разчетат. От 200 или 300 песни ние селектирахме, а Веселка Тончева е работила над много повече. Премиерата ще бъде на 10 декември в Топлоцентрала - "Магия за любов". На 1 декември сме в Зала 1 на НДК - пеещи артисти с много нови песни", добави Нина Николина.