В района на община Струмяни няма активни огнища. Това каза директорът на Държавно горско стопанство-Струмяни Иван Ризов.

По думите му в момента в района е спокойно. Тлеещи огнища има около Сандански, в района на Плоски в местността "Горията", допълни директорът. Пожарникари и служители на горското продължават да дежурят и на двете места, поясни Ризов.

Пожарът в района на Илинденци възникна на 25 юли и вече тринадесет дни служители на горското и пожарната се опитват да го локализират. След като той бъде потушен напълно, ще започне инвентаризация, за да се уточни точният размер на засегната площ. Служители на горското ще направят обход, за да видят кои насаждания са изгорели напълно и кои са засегнати върхово. Дърветата, които са засегнати от огъня върхово, ще бъдат почистени. Където има възможност и потенциал за естествено възобновяване, ще разчитаме на естественото възобновяване, където не - ще се престъпи към залесяване.

Има вероятност дърветата, на които не е изгоряла короната, да се възстановят. Част от тях най-вероятно няма да се възстановят, защото в повечето случаи след пожара започват нападения от насекоми и вредители, които нападат вече отслабените дървета, поясни Ризов пред БТА.

Най-вероятно част от по-малко засегнатите от огъня дървета също ще загинат, но директорът се надява тези, които не са със засегнати корони, да оцелеят. На тях ще разчитаме и за възобновяването на гората. Насажденията в долната част на гората бяха на възраст около 50 години. Така че, за да постигнем същата обстановка, ще са нужни най-малко толкова, коментира още директорът на Държавно горското стопанство - Струмяни.