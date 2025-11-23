IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Коя е новата Мис България?

Името й е Симона Бакърджиева

23.11.2025 | 15:15 ч. 9
Коя е новата Мис България?

Волейболистката в "Славия" Симона Бакърджиева стана "Мис България" 2025 г. Конкурсът за красота се проведе снощи във Военния клуб в София.

"Състезавам се професионално вече над 7 години. След броени часове имам дори мач. Нямам общо с модата. Това е първият ми конкурс в България, на който участвах. Много съм щастлива. Наистина, емоцията беше невероятна", сподели тя. 

По думите ѝ на конкурса успяла да създаде много приятелства с останалите участнички.

"Всички момичета бяха наистина много положително настроени за конкурса, което всъщност показва феърплея. Нямаше никаква завист. Усещаше се само приятелско отношение между нас. Много се радвам, че е така", заяви пред NOVA Бакърджиева. 

