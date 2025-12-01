IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
10 от Челси спряха Арсенал в дербито на Лондон

„Артилеристите“ са със 17 поредни мача без поражение

01.12.2025 | 07:36 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Арсенал завърши наравно 1:1 като гост срещу 10 футболисти на Челси в мач от 13-ия кръг в шампионата на Англия.

В 38-ата минута Мойсес Кайседо получи червен картон за нарушение срещу Микел Мерино и намеса на видео асистент реферите.

Три минути след почивката Жоао Педро опита да се разпише, но Давид Рая изби топката в ъглов удар. При изпълнението на статичното положение Трево Чалоба с глава след подаване на Рийс Джеймс откри резултата в лондонското дерби.

Само 11 минути по-късно Мерино изравни след пробив и центриране на Букайо Сака.

„Артилеристите“, които имат 17 поредни мача без поражение във всички турнири, водят в класирането с актив от 30 точки, с 5 пред Манчестър Сити. Челси има 24 пункта и е на трета позиция до момента. /БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

арсенал челси лондонско дерби
