IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 22

Започват масови проверки на ски влекове, асансьори и плувни басейни

Те започват от днес

01.12.2025 | 07:24 ч. 2
Започват масови проверки на ски влекове, асансьори и плувни басейни

Служители от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД ИДТН) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) започват масирани проверки за безопасната експлоатация на пътнически висящи въжени линии и скивлекове, безопасната експлоатация на асансьори, монтирани в места за настаняване и правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, прилежащи към места за настаняване.

Кампанията стартира преди разгара на активния зимен сезон. 

Проверките ще започнат от днес, 1 декември и ще продължат до 19 декември 2025 г. 

При установяване на нарушения ще бъдат предприети принудителни административни мерки.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ски влек басейни проверки
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem