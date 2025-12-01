Защо Зеленски се нуждае от Путин, за да отхвърли мирното споразумение на Тръмп?

Стоейки на площада пред офиса си на улица „Банкова“ в Киев, Володимир Зеленски предупреди нацията си, че е изправен пред мъчителен избор между достойнството на Украйна и жизненоважната американска подкрепа.

Символиката на мястото, където беше произнесена деморализиращата национална реч миналия петък, не трябва да се подценява.

Това беше същото място, където почти четири години по-рано Зеленски изнесе може би най-вдъхновяващата си реч, когато в тъмнината на нощта, заобиколен от най-близките си съветници, отговори на предложенията на Запада за евакуация с:

„Имам нужда от амуниции, а не от превоз.“

Сега, обсаден от нарастващ корупционен скандал и влошаваща се ситуация на фронта в източната част на страната, украинският президент е подложен на нов, интензивен натиск от страна на Доналд Тръмп да подпише мирно споразумение, пише The Telegraph.

Ако приеме американските предложения, това вероятно ще означава капитулация на Донбас пред руснаците.

Путин, който изисква капитулацията на големи части от Украйна пред Русия, присъства на конференция в Киргизстан в четвъртък. Източник: Contributor/Getty Images

Репутацията и наследството му в очите на украинския народ ще бъдат завинаги опетнени. Сравненията с Уинстън Чърчил, британския премиер по време на войната, ще изчезнат почти мигновено.

Или той може да откаже и да продължи да се бори, рискувайки още смърт и разруха без решаващата подкрепа и разузнавателна информация от САЩ, които досега са подпомагали военните му усилия.

Това е решение, което Зеленски се надява да не вземе.

Моделът за най-новата инициатива на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна се основаваше на споразумението, което сложи край на боевете между Израел и „Хамас” в Газа.

Планът от 28 точки, за който администрацията на Тръмп твърди, че е изцяло неин, предлагаше значителни отстъпки на Москва, което предизвика бурна реакция както в Киев, така и в европейските столици.

Той предвиждаше Зеленски да изтегли силите си от целия регион Донбас, включително части, които Русия не е успяла да превземе военно в почти 15 години на боеве, и да отслаби бъдещите гаранции за сигурност, като попречи на Киев да приеме западни войски.

Когато това предложение, разглеждано с подозрение като проруски списък с желания, изтече в медиите, бяха организирани спешни разговори между украински и американски официални лица в Женева.

Киев излезе от срещата с това, което според него беше много по-приемливо споразумение, като Зеленски заяви пред лидерите на Коалицията на желаещите, че е готов да работи с Тръмп за уреждане на конфликта на базата на това споразумение.

Но в действителност 19-точковата стратегия, такава каквато е сега на хартия, все още поставя украинския президент пред мъчителен избор, предвид желанието на американския му колега да сложи край на войната и въпросите дали Европа наистина ще подкрепи Украйна „колкото е необходимо“.

Междувременно, трудният въпрос за територията е оставен празен в последната версия, за да бъде попълнен след преки преговори между г-н Зеленски и г-н Тръмп.

В момента в действие са около 800 000 украински войници. Много от техните събратя по оръжие са платили най-високата цена, за да защитят страната си от руските орди.

И не е гарантирано, че тези, които са разположени на фронтовата линия в Донецк, просто ще сложат оръжията си и ще се оттеглят от окъпаната в кръв област по заповед на Зеленски.

В Киев, далеч от фронтовата линия, всяко мирно споразумение вероятно ще принуди украинския президент да проведе избори, като че ли това е референдум за ратифициране или отхвърляне на споразумението.

Още през февруари, когато популярността му все още беше висока, г-н Зеленски намекна, че с удоволствие би се отказал от президентския пост, ако на страната му бъде предложено членство в НАТО и свързаната с това защита.

Но проучвания показват, че подкрепата за президента намалява. Неотдавнашно проучване, проведено от социологическата агенция Socis на 21 ноември, установи, че партията на Зеленски би загубила от потенциален политически блок, който би могъл да бъде сформиран от Валерий Залужний, бившия главнокомандващ на страната, който сега е посланик в Лондон.

Повечето от украинските бойци се записаха да служат под командването на г-н Залужни, за да запазят демокрацията и свободата на избор в страната си.

Дори и без избора му, който далеч не е гарантиран, вероятно ще възникне сложна ситуация с искания за специален статут, двустепенна йерархия, за тези, които са служили във войната.

Ако или когато обществото има думата по отношение на някакво мирно споразумение, техните гласове ще бъдат чути най-силно.

А в страна с стотици хиляди добре обучени, закалени в битки войници, това създава предизвикателна динамика за бъдещите й лидери след войната.

Но има и въпроси дали цивилните, засегнати от бруталната инвазия на Владимир Путин и предполагаемите военни престъпления, просто ще седят тихо и няма да правят нищо.

Натиск за съдебни процеси за военни престъпления

Най-вероятният резултат от всяко примирие ще бъде, като минимум, очертаване на линия по настоящите фронтови линии на боевете.

Това ще остави около 20% от украинската територия под руска окупация.

По-ранна версия на мирния план на Тръмп предвиждаше обща амнистия за военни престъпления, което на практика би сложило край на всякаква надежда за съдебни процеси по модела на Нюрнберг, които да привлекат лидерите на Москва под отговорност. Новата версия е преработена, за да отчете „недоволството на тези, които са пострадали от войната“, но не дава конкретно обещание за преследване на предполагаемите военни престъпления.

Има и втори вариант за Зеленски, също толкова болезнен и също толкова рискован. Той може да откаже мирните предложения на Тръмп и да избере да действа самостоятелно, или поне с европейските си съюзници, които са обещали да стоят до него „колкото е необходимо“. Боевете, смъртта и разрушенията ще продължат, най-вероятно без разузнавателна информация и доставки на оръжие от САЩ.

От преизбирането на Тръмп Европа поема тежестта за финансирането на съпротивата на Украйна.

Но парите се изчерпват и Европейският съюз не успя да убеди всичките си 27 членки да подпишат план за предоставяне на 140 млрд. евро на Киев, като се използват замразените руски активи на континента.

Но най-близките европейски поддръжници на Зеленски по същество правят същото, като съветват украинските преговарящи как да убедят американците да променят плана си за мир, за да го направят по-благоприятен за Киев.

Резултатът от това е почти като че ли сделката е предназначена да бъде отхвърлена от Путин, когато той приеме Уиткоф за преговори в следващите дни или седмици.

А отхвърлянето от руския диктатор, което отново кара Тръмп да повярва, че Москва е пречка за мира, е единственият начин за Зеленски да избегне вземането на най-мъчителното решение от войната.