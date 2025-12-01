Технополис и Практикер отново зарадваха децата на герои от МВР с коледни подаръци

В духа на коледните празници, 57 деца на загинали и пострадали при изпълнение на служебните си задължения полицаи и пожарникари от цялата страна получиха специални подаръци от Технополис, Практикер и техните партньори. Благотворителната кампания на Министерството на вътрешните работи се превърна в традиция и вече 22 години веригите, заедно с техните партньори обединяват усилия, за да подкрепят каузата. Тази година всяко дете получи карта „Подарък“ на стойност 1600 лв., с която ще може да направи своя избор от богатия асортимент в хипермаркетите на Технополис.

По време на тържествената церемония подаръците бяха връчени лично от министъра на вътрешните работи Даниел Митов и Тодор Белчев, председател на съвета на директорите на „Видеолукс Холдинг“, част от който са Технополис и Практикер.

„Тази инициатива е наша мисия - да дадем на всяко дете усещането за подкрепа и внимание от страна на Технополис, Практикер и нашите партньори, като тази година отново увеличихме стойността на ваучерите. Ежегодно подпомагаме децата на загиналите и пострадалите служители на МВР, за да им покажем нашата грижа и съпричастност.“, сподели Тодор Белчев при предаването на подаръците.

Участието на Технополис и Практикер в благотворителната кампания е израз на тяхната дългосрочна мисия като социалноотговорни компании. Чрез участието си в редица каузи и подкрепянето на различни благотворителни организации те допринасят за устойчивото развитие на обществото, като подкрепят децата и младежите и им дават възможност да реализират потенциала си.

Тази година 85 партньори на Технополис и Практикер взеха участие в кампанията - Ареон България, Айхит Стор, Хоме Декор, Василиас Интернешънъл, Тони Бад, Нитек, Асбис България, Аквасто, Профили БГ, Дженерал Дистрибюшън, Деворекс, Гама Електроникс, Импас 56, Профилс Трейд, Марио 10 ЗКУ, Йегер България, Домео, Викинг-Т, Конкурент, Лерой БГ, Ресто 5, Тера Екзотика, Ауто Батери Трейд, Дунай-Калор, Ейджи Бизнес Лаб, Картима, Грипс ПВЦ, Анна 2003, Декотекс, Хан Омуртаг, Тека, Tesy, Vitumbuild, Ес и Кей, Форма Вита България, Аибо-С, МАК-Милчо и Анета Каленови, Макс Про Партнер, Инфотел 2000, Фърничър Консултинг, Вокс Профиле България, Тайтмтрон България, Протех, Нова Декор, Джи Би Ем Комерс, Елкотех-Синхрон, Айнхел България, Новита Прим, Джи Би Ар Груп, Анжела Лазова-Висота, Моби, Арон България, Груп Себ България, Интериор И, Би Джи Ар Груп, Рото-БГ, Енигма, Драй Уолкър България, С унд А, Стиди, Дюра Тайлс БГ, Гама Електроникс, Автомания, Бултекс 99, Прометей, Гинковски, Куверт, Тера Екзотика, С унд А, Фактор ТС, Liebherr, Electrolux Lehel KFT, Philips, Sony, Елодоминвест, Аквафор Дистрибюшън, Маран 2000, Инфотел 2000, Изида 1894, БГ Знаме, Гамосим, Таймтрон България, Gorenje, Кас Трейд, Микросис КО, Ен Иг Джи Трейд, Авантис, Майстор Шулц, Тера Екзотика, Протех, Тони Бад и Картима.