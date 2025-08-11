Задействаха BG-ALERT заради пожара край Скала, евакуират селото

Отново се е разпалил пожарът в община Сунгурларе, в района край село Скала. Огнеборците и местните власти полагат усилия да го угасят, предаде БГНЕС.

Областният управител на Бургас задейства системата BG-ALERT, като предупреди за наближаващия пожар. В съобщението се призовава хората да запазят спокойствие и да следват разпорежданията на властите.

Огънят е между селата Славянци и Скала отново е активен, като пътят Чубра - Славянци - Скала е силно задимен, обяснява в съобщението областният управител на Бургас Владимир Крумов.

На място са пожарникари, американският вертолет "Блек Хоук" от учебния полигон "Ново село", както и доброволци.

В момента е в сила и бедственото положение в община Средец, пожарът там е локализиран, тлеят само няколко огнища.

Евакуация на жителите на село Скала, Сунгурларско тече в момента заради пожар, който вилнее трети ден в района, съобщиха от Областната управа в Бургас.

Хората ще бъдат настанени в село Славанци, където екип на БЧК ще се погрижи за тях. Системата BG Alert е задействана. Поради силно задимяване е затворен пътят Чубра- Славянци-Скала.