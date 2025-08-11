IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Верижна катастрофа затвори АМ "Тракия", колите са обърнати в канавката ВИДЕО

Движението по магистралата е спряно

11.08.2025 | 20:42 ч. Обновена: 12.08.2025 | 02:07 ч. 8
Верижна катастрофа е станала на магистрала "Тракия" между три коли. Инцидентът е на км 298 в посока столицата.

От публикация във Facebook става ясно, че едната от колите се е преобърнала и е по таван в полето край магистралата, втората също е преобърната - но на една страна в крайпътната канавка, третият автомобил е ударен в задната част.

В района по асфалта се вижда дълъг спирачен път.

На място има полиция. Очевидци съобщават, че движението е спряно и се отбива край Карнобат през петолъчката. 

