Верижна катастрофа затвори АМ "Тракия", колите са обърнати в канавката ВИДЕО

Верижна катастрофа е станала на магистрала "Тракия" между три коли. Инцидентът е на км 298 в посока столицата.

От публикация във Facebook става ясно, че едната от колите се е преобърнала и е по таван в полето край магистралата, втората също е преобърната - но на една страна в крайпътната канавка, третият автомобил е ударен в задната част.

В района по асфалта се вижда дълъг спирачен път.

На място има полиция. Очевидци съобщават, че движението е спряно и се отбива край Карнобат през петолъчката.