Прогноза: Въпросът не е дали ще има предсрочен вот, а дали ще е преди президентския

Въпросът не е в това дали ще има предсрочни парламентарни избори, а кога ще има, а и дали ще изпреварят президентските. Тази теза защити в ефира на БНР политологът Атанас Радев.

"ДПС-Ново начало" започва да превзема фокуса на вниманието. Ако си представите хипотезата, че има избори и те са втора политическа сила, въпросът е как ще се прави кабинет. Тогава ще искат реално представителство в изпълнителната власт.

Не трябва да се подценява и факторът, който загрява от резервната скамейка с личния си автомобил. Президентът Радев се появява като полюс на противодействие на управляващата коалиция. Той следва своя собствена политическа линия и логика.

Ако успеят да удържат изборите до президентските, дори ще е още по-лесно за Румен Радев да направи свой политически проект", каза Атанас Радев.

Политологът коментира и дебатите за ротационно председателство на парламента.

"В БСП не чухме яростна позиция, с която да защитят своя председател. А това е нормален политически акт.

В този момент едва ли ще има ротационно председателство на парламента, не знам и дали е най-доброто решение. Политическите партии трябва да търсят споделена отговорност и координация помежду си.

Работата на председателя определя дневния ред, той осъществява комуникация с парламентарните групи. Киселова седи доста отдалечено от тези конфликти. Не се впуска в политически скандали", каза политологът.

Атанас Радев очаква днес Народното събрание да заработи.

"Но по-големият въпрос, който стои, е как политиците ще успеят да създават политики, които да са обвързани с проблемите и предизвикателствата в обществото.

Изисква се сериозен разговор за случващото се с младите хора. Това са комплексни решения и по тази причина младежката политика остава неразбрана в структурата на изпълнителната власт, а и в обществото.

Животът започва да се изпразва от съдържание и да се възприема като игра. Тук е вече разговорът как възпитаваме това нещо в младите хора и как осъществяваме реална превенция, как ги приобщаваме към процесите на взимане на решения, на нашите общности и ценности", каза Атанас Радев.