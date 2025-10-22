IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Земетресение с магнитуд 4,2 в румънския окръг Вранча

Епицентърът на труса е бил на дълбочина 90,1 километра

22.10.2025 | 12:53 ч. Обновена: 22.10.2025 | 12:54 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер е регистрирано днес в 10:23 ч. местно (и българско) време в сеизмичния район Вранча в Румъния, сочат данни на Националния институт по геодинамика, цитирани от Аджерпрес.

Епицентърът на земетресението е бил в окръг Вранча на дълбочина 90,1 километра, като за момента няма данни за пострадали хора и нанесени щети вследствие на труса. 

През октомври в Румъния са регистрирани 22 земетресения с магнитуд от 2 до 4,2 по скалата на Рихтер. 

Най-силните земетресения в Румъния тази година, и двете с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер, бяха регистрирани на 13 февруари в окръг Бузъу и на 11 май в окръг Вранча.
(БТА)

 

земетресение Вранча Румъния
