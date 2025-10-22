Катинчарова: "Величие" няма да подкрепят ротация

В Пазарджик текат процеси, които са в умален мащаб на процесите, които текат в държавата.От партията ще настояват за пълно ръчно преброяване на бюлетините, след като излязат решенията на ЦИК по подадените от тях жалби. Партиите, съставляващи партия „Мафия", в момента разпределят властта, текат нови уговорки. Това заяви пред журналисти в парламента заместник-председателят на ПГ на „Величие" Красимира Катинчарова.

Според Катинчарова България не е на пътя на демокрацията, а върви към пътя на диктатурата. „Величие“ не биха подкрепили ротация на председател на Народното събрание, заяви Катинчарова.

На заседание на Съвета за съвместно управление вчера ГЕРБ-СДС и "Има такъв народ" са поставили темата за ротация на парламентарния председател като част от споделената отговорност за управлението между трите формации в него.

Няма никакво значение между кои хора ще бъде ротацията, кои от управляващата коалиция ще заемат поста, това ще ни върне към дебатите по трудния избор на председател на този парламент, изтъкна Катинчарова. Партиите от управляващата коалиция ще се договарят да крепят "унизителното положение на държавата ни", в която населението обеднява бързо, дефицитът ще стане неуправляем, инфлацията е налице, добави зам.-председателят на ПГ "Величие". Фактът, според Катинчарова, че до момента няма внесен проект на бюджет, говорел, че самите управляващи не били сигурни да искат да влезем в еврозоната.