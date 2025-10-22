IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 68

Арест за двама мъже за смъртта на кучета в Пернишко

Случаите са от селата Насалевци и Косача

22.10.2025 | 13:16 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двама мъже са задържани за смъртта на кучета в Пернишко, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Първият инцидент е станал на 20 октомври в трънското село Насалевци. След сбиване между две кучета 40-годишен местен жител намушкал с нож животното на 49-годишен софиянец. Кучето е починало вчера. 

При претърсване на дома на извършителя, който е познат на полицията, са открити 27 грама суха зелена маса, реагирала на марихуана, и блистер с „Ривотрил“. Мъжът е задържан за 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Вторият инцидент е от ковачевското село Косача. Там 63-годишен столичанин е прострелял питбул, тъй като животното се затичало към него и кучето му. Четириногото е починало на място. Мъжът, който притежава законно оръжие, сам е подал сигнал на телефон 112. Той е задържан за 24 часа, а пистолетът му е иззет. 

По случая е образувано бързо производство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ОДМВР-Перник кучета село Насалевци
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem