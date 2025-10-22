Тройният убиец от Люляково е стрелял осем пъти, намушкал е роднините и с нож

Фахри Мустафа, застрелял майка си, леля си и сестра си, със 7-8 патрона за 2-3 минути, е наръгал близките си и с нож. Оръжията на убийството - крадената ловна пушка, и ножа все още не са намерени. Предстои да се извърши повторен оглед на къщата. Към момента е ясно, че Фахри не се води на отчет към Центъра за психично здраве (ЦПЗ), но има данни за семейна обремененост. Баща му е с диагноза шизофрения и е лежал в ЦПЗ неколкократно. Знае се още, че 25-годишният все още не е признал вината си. Това заявиха на брифинг окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев и директорът на Областната дирекция на МВР в Бургас Владимир Маринов.

"В 4:15 е получен сигнал на 112, че момче на 7 години отива при съседите с рана в задните части и заявява, че брат му на 25 години е влязъл в къщата и е започнал да стреля по майка му, леля му и малката му сестра. С оглед на това, че в къщата има въорежено лице, бе задействан екип за специални тактически действия, който веднага се отправи към мястото на инцидента. Беше ми докладвано, че от къщата няма признаци на живот, но започва да излиза дим. След потушаване на пожара е установено, че има три трупа. Веднага предприехме действия на база на информацията, че извършителят е брат на момченцето. Задържането протече по много професионален начин чрез оперативна комбинация. Лицето беше локализирано в покрайнините на селото, където бяха разположени служители от сектор "Специални тактически действия", които го задържаха без наранявания за никого", заяви директорът на ОДМВР-Бургас старши комисар Владимир Маринов.

Обвинението касае убийство на майка, убийство на повече от едно лице, убийство, което е извършено предумишлено. Убийство, извършено по начин и със средства, опасни за мнозина – чрез огнестрелно оръжие. Убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост. Убийство, което е осъществено в условията на домашно насилие. Оръжието е държано без разрешение, нарушена на заповед за защита от домашно насилие.

Не си спомням скоро да сме повдигнали обвинение, което да има толкова тежкки допълнителни към вината признаци - убийство на майка, убийство на повече от едно лице, убийство, което е със средство и опасно за мнозина, убийство по особено мъчителен начин и убийство, което е извършено в условия на домашно насилие, заяви от своя страна Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

Задържаното лице не се води на отчет в център за психично здраве, но бащата е с диагноза шизофрения.

Освен огнестрелното оръжие, което е използвано, е използван и нож. Момченцето, което е оцеляло е наранено с нож. Когато е посегнал на брат си, го е ударил с приклад в главата, което е предизвикало нараняване на черепа. При жените също има повърхностни рани от нож, каза още от своя страна старши комисар Маринов.

Предизвикани са седем изстрела с огнестрелното оръжие в рамките на 2-3 минути, стана ясно още на брифинга.

Момчето успява да избяга от дома си, да отиде при съседи и да съобщи за това, което се случва.

Според разследващите задържаният е действал изключително хладнокръвно и с особена жестокост.

"Момчето говори бавно, трудно, заеква, но казва, че няма нищо общо с извършеното. Не признава вина. След прегледите при психолози става ясно, че има много междуличностни проблеми в това семейство", каза още Маринов.

От прокуратурата подчертаха, че той не е бил задържан и няма регистрация в полицията.