Георг Георгиев: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея

Силно приветстваме усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп, на американската администрация и на европейските партньори за това да намерим траен и устойчив мир в Украйна. Нищо за Украйна не би могло да се случи без без самата нея. Каквито и планове и компромиси оттук нататък да бъдат предвиждани, украинската страна трябва да има последната дума върху тях, каза министърът на външните работи Георг Георгиев в предаването “Интервюто“ по БНТ.

Според Георгиев компромисът се детерминира от Украйна и тя най-добре знае докъде може да се прострат границите на такъв евентуален компромис. За нас тенденция, която включва намаляване числеността на украинската армия или непостановени по силата на международното правило отстъпки, биха могли да крият рискове, включително и за европейката сигурност, коментира Георгиев. Той добави, че партньорите в ЕС трябва също да имат решаваща дума, когато се говори за архитектурата на случващото се на континента.

Планът е основа за преговори, дава отправни точки, отразява виждания на страните в конфликта, но не си представяме, че Русия е тази, която най-вече трябва да има думата. Не бива да забравяме как войната започна и кой е агресорът в нея, коментира външният министър.

Според Георгиев навлизането на руски дронове над държави от източния фланг на НАТО са провокации, които целят да отслабят способностите на алианса и да тестват докъде можем да мобилизираме отбранителни сили. Няколко инициативи, които бяха формулирани – "стената от дронове", операцията "Източен страж" – са активни действия по линия на ЕС и НАТО, които целят повишаване на нашата оперативна способност да отразяваме такива провокации, а в някакъв момент, ако се наложи, и атаки. Онова, което Русия прави, не демонстрира, че иска мир, а тъкмо обратното. Затова модернизираме въоръжените си сили, инвестираме в отбранителни способности, в противовъздушна отбрана, в средства за ранно известяване, посочи още министърът, цитиран от БТА.