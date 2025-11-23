IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Летище в Литва е затворено заради балони с контрабанда

Най-вероятно влезли от територията на Беларус

23.11.2025 | 23:15 ч. 5
Снимка: Pixabay

Летището на Вилнюс е затворило тази вечер заради появата на радара на балони на контрабандисти, съобщи Ройтерс, позовавайки се на литовския Национален център за управление на кризи.

Центърът съобщи, че навигационните системи са забелязали недалеч от летището балони, най-вероятно влезли от територията на Беларус с контрабандна стока, съобщи отразяващият новини в трите балтийски републики информационен портал „Делфи“.

„В 18:55 часа над летището във Вилнюс бяха въведени временни ограничения“, съобщи центърът.

„Делфи“ напомня, че това е един от зачестилите през последния месец случаи на затварянето на летището заради балони. Заради контрабандата по въздух Литва вече закри границата с Беларус. Литовските летища се обърнаха към прокуратурата с молба да започне разследване във връзка с въздушната контрабанда, която представлява заплаха за националната сигурност, пише БТА.

