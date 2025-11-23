IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Почина журналистът Борислав Банев

Кариерата му преминава през телевизия ММ, списанията "Егоист", EGO и Vice

23.11.2025 | 23:45 ч. 1
Снимка: Pixabay

Тази сутрин е починал българският журналист Борислав Банев, съобщиха от Съюза на българските журналисти, позовавайки се на негови близки.

Борислав Банев е роден в Разград и е завършил Математическата гимназия в родния си град. Кариерата му преминава през телевизия ММ, списанията "Егоист", EGO и Vice. Последните години той се занимаваше с фотография и пишеше за културния портал Boyscout.

Поклонението ще се състои на 25 ноември от 13:00 часа в храма "Св.св. Кирил и Методий" на ул. "Царица Елеонора" 6, кв. "Бъкстон" в София, пише БТА.

