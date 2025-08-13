Какъв лидер е Радев: Опозиционер, балансьор, провокатор?

Напрежението между институциите в България отново е във фокуса на общественото внимание, този път заради промените в Закона за държавната собственост и критиките на президента Румен Радев. По думите на Петко Петков от "Галъп интернешънъл болкан" ставаме свидетели на обичайните престрелки между президентството и властта.

“По-скоро последният повод, мисля, е симптом за това, че президентът се опитва да се заяви отново, защото известно време като че ли отсъстваше от политическия живот - може би почиваше, както всички останали български граждани. И сега се опитва отново да влезе в дневния ред с критика", коментира Петков в студиото на "България сутрин".

Според него това е грешен ход, защото ролята на държавния глава трябва да е балансьор и медиатор, а не на директен опонент на изпълнителната власт.

"Това за мен е индикация, че политическото ни пространство се намира в много интересен етап, поради факта, че многократно сме дебатирали този въпрос - че лидерът на опозицията в момента е Румен Радев. И ако си спомним последния кабинет на Бойко Борисов, ще видим, че президентът Радев е в много удобна ситуация: има едно стабилно мнозинство и той удря върху него, печелейки някакви дивиденти", заяви политологът Атанас Радев

Радев обръща внимание и на това, че изказванията на държавния глава, свързани с процеса на въвеждане на еврото, могат да формират у обществото усещане за заплаха или "грабеж", което има силен мобилизиращ ефект.

"Много е любопитно кой е стратегът отзад, който дава такива съвети, защото това съществено създава образа на процеса на превалутиране, че някой ще ни вземе нещо. И особено когато държавният глава говори това, се вижда, че то много може да обърне везните", каза още политологът пред Bulgaria ON AIR.

Петков твърди, че вместо да успокояват хората в този преходен период, политиците действат обратно, търсейки краткосрочни политически печалби. Обществото отново не разбира какво реално се случва.

Президентски избори и политически стратегии

Анализаторите са на мнение, че в тези конфликти има и подготовка за президентските избори през 2026 година.

По отношение на големите партии, според Петков, ГЕРБ ще търси добре балансиран кандидат, който да бъде приемлив както за дясноцентристките избиратели, така и за по-умерени леви. Възможен вариант е тандем с вицепрезидент от по-лявото пространство.

Атанас Радев допълва, че повечето партии изглеждат в изчаквателна позиция, без готови кандидатури, и вероятно ще търсят консенсусни фигури, дори от културната сфера.

