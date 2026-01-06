"Семейство Симпсън" предсказва за 2026 г.: Трета световна война, нов супергрип, извънземни

Анимационният сериал "Семейство Симпсън" е известен с това, че прави зловещи прогнози. А 2026 г. сякаш не е изключение.

Обичаният сериал, излъчен за първи път през 1989 г., се гордее с много епизоди, които са отразили множество големи световни събития години - понякога дори десетилетия по-рано от случилото се в реалния живот.

Сериите предсказаха, че Джо Байдън и Доналд Тръмп ще станат президенти, Twitter ще се превърне в X, представянето на Лейди Гага на Супербоул и дори COVID-19.

А прогнозите за предстоящата година са не по-малко необичайни.

През 2026 г. феновете се фокусират върху сюжетни линии, свързани с Третата световна война, нов вид супергрип, изкуствен интелект, завладяващ работното място, умни домове и дори извънземни.

Въпреки че някои от прогнозите не са обвързани с конкретни дати, зрителите с орлов поглед са ги свързали с последните събития, които биха могли да показват, че те са точно на хоризонта.

Daily Mail разглежда епизодите, които биха могли да предскажат една много интересна година напред.

Изкуственият интелект заема работни места

В епизод на „Семейство Симпсън“ от 2012 г., озаглавен "Те, роботът", изкуственият интелект става все по-мощен и заема работните места на хората в Спрингфийлд - градът, където се развива действието на сериала.

В сезон 23 г-н Бърнс заменя повечето служители на завода с роботи, които в крайна сметка се обръщат срещу него, преди служителите, които е съкратил, да му се притекат на помощ.

Миналата година повече хора започнаха да използват изкуствения интелект - от ChatGPT до Google Gemini - за да решават и обслужват всичко - от диети и тренировки до терапия. Някои компании вече го внедряват и в работното си място, като главният изпълнителен директор на JPMorgan Джейми Даймън заяви пред Fox News, че изкуственият интелект "ще премахне работни места" - но това не е причина за паника.

"Това не означава, че хората няма да имат друга работа", каза той миналия месец. "Моят съвет към хората би бил критично мислене. Научете умения. Научете се как да общувате добре, как да пишете. Ще имате много работа."

Космически туризъм

През 1994 г. "Семейство Симпсън" предложиха космически пътувания за широката публика като възможност, като изпратиха Хоумър в космоса.

В епизода от пети сезон, озаглавен Deep Space Homer, любител на понички изпрати совалка с астронавта Бъз Олдрин като част от PR усилията на НАСА да направи космическите пътувания по-вълнуващи за широката публика.

Междувременно, в епизод от 2014 г. сър Ричард Брансън релаксира в космоса, само за да се пренесе бързо напред към 2021 г., където виждаме 74-годишния бизнесмен да се изстрелва към последната граница.

В действителност, миналата година изцяло женски екипаж, включително певицата Кейти Пери, журналистката Гейл Кинг и активистката Аманда Нгуен, предприеха кратко суборбитално пътуване до космоса, което беше посрещнато с ожесточена реакция.

Полетът на Blue Origin беше широко критикуван заради въздействието си върху околната среда, но космическото пътуване може да сигнализира за началото на увеличаване на космическия туризъм.

Нов супергрип

Много щати в САЩ наблюдават "стремително нарастващи" случаи на нов щам на супергрип, като CDC показва "много високо" предаване на грип в Ню Йорк.

Може би трябва да бъдем предпазливи занапред, тъй като "Семейство Симпсън" предричаха здравна криза преди повече от 30 години - и социалните последици, които дойдоха с нея.

В епизод от 1993 г., озаглавен "Мардж във вериги", измислен вирус се разпространява от Япония до Спрингфийлд чрез транспортни сандъци.

Епизодът също така деконструира социалния срив, който идва с широко разпространената паника от болестта, като градът се бунтува за лекарството, което представляват сладкишите на Мардж.

Епизодът се появи отново по време на пандемията от COVID-19.

Умните технологии ще завладеят домовете ни

Технологията отдавна е проникнала в ежедневието ни - но се оказва, че Семейство Симпсън са изследвали идеята за умни домове преди много години. В епизода от 2001 г. "Къщата на ужаса XII" едноименното семейство се мести в къща с гласово управление, която управлява ежедневието им.

Къщата обаче става по-опасна, колкото по-дълго живеят там, което би могло да бъде предупреждение за всеки, който оборудва домовете си с интелигентни технологии.

Екологични бедствия

Екологични кризи са се появявали многократно в историята на „Семейство Симпсън“.

В епизода от 1992 г. "Хоумър Еретикът" силна виелица удря Спрингфийлд, докато във филма "Семейство Симпсън" градът преживява екологична катастрофа, причинена от токсични отпадъци, изхвърлени в езеро.

С първите няколко дни на годината, в които се наблюдава „кръстосана буря“, заплашваща милиони хора в цялата страна, "Семейство Симпсън" може би отново са на прав път.

Извънземни идват на Земята

В епизода от 1997 г., озаглавен "Досиетата Спрингфийлд", двама агенти на ФБР разследват твърдението на Хоумър, че е видял извънземно.

И откриването на извънземен живот на Земята може би не е далеч.

През 2025 г. една от водещите британски космически учени заяви, че е "абсолютно убедена", че има извънземни там някъде - и те ще бъдат открити през следващите 50 години.

Краят на света

В епизод от 16-ти сезон, озаглавен "Слава Богу, Страшният съд е", Хоумър се убеждава, че светът е на път да свърши, след като гледа филм за Възнасянето.

Хоумър изчислява датата на Възнасянето, което го кара да повярва, че светът ще свърши след седмица, което му помага да спечели последователи.

Пророчеството му обаче се проваля и той осъзнава, че е допуснал грешка в изчисленията и му остава малко време, което води до това да се възнесе сам на небето и да убеди Бог да отложи апокалипсиса за всички останали.

Предсказание за Третата световна война

Откакто "Семейство Симпсън" е излъчено за първи път, има няколко препратки към Третата световна война.

В един късометражен филм от 1987 г. Хоумър е убеден, че е започнала трета световна война и настоява семейството да се отправи към домашно направен подслон за защита.

През 1995 г., в епизод от сезон 6 на "Сватбата на Лиса", британският годеник на Лиса, Хю Паркфийлд, посещава кръчмата на Мо с Хоумър и Барт в бъдещето, където те споменават Втората световна война - и препращат към последващ глобален конфликт.

Моу признава, че Хю е ​​британец и му казва, че са „спасили задниците си във Втората световна война“.

В отговор Хю казва: "Ами, ние ти спасихме задника през Третата световна война", на което Мо отговаря: "Вярно е."