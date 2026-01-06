Кои държави биха могли да бъдат в полезрението на Тръмп след Венецуела?

Вторият мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп се оформя от неговите амбиции във външната политика. Той осъществи заплахите си срещу Венецуела като залови президента и съпругата му от силно укрепения им комплекс в Каракас при драматичен нощен рейд.

Описвайки операцията, Тръмп отърси от праха доктрината Монро от 1823 г. и нейното обещание за превъзходство на САЩ в западното полукълбо, преименувайки я на "Доктрината Донроу“.

Ето някои от предупрежденията, които той отправи срещу други държави в орбитата на Вашингтон през последните дни. Оказва се, че не само Гренландия е в полезрението му.

Гренландия

САЩ вече имат военна база в Гренландия - космическата база Питуфик, но на Тръмп това не му стига и иска целия остров.

"Имаме нужда от Гренландия от гледна точка на националната сигурност“, каза той пред журналисти, заявявайки, че регионът е "покрит с руски и китайски кораби навсякъде“.

Огромният арктически остров, част от Кралство Дания, се намира на около 3200 км североизточно от САЩ. Той е богат на редкоземни минерали, които са от решаващо значение за производството на смартфони, електрически превозни средства и военна техника. В момента производството на редкоземни елементи в Китай далеч надвишава това на САЩ.

Гренландия също така заема ключово стратегическо място в Северния Атлантик, което дава достъп до все по-важния Северен полярен кръг. С топенето на полярните ледове през следващите години се очаква да се отворят нови корабоплавателни маршрути, пише BBC.

Премиерът на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен отговори на Тръмп, като определи идеята за контрол на САЩ над острова като "фантазия“.

Всеки опит на САЩ да завземат Гренландия би я вкарал в конфликт с друга страна членка на НАТО, което вероятно би поставило алианса в опасност.

Колумбия

Само часове след операцията във Венецуела, Тръмп предупреди колумбийския президент Густаво Петро да "си пази задника“.

Съсед на Венецуела на запад, Колумбия, е дом на значителни петролни запаси и е основен производител на злато, сребро, изумруди, платина и въглища. Тя е и ключов център за търговията с наркотици в региона - най-вече с кокаин.

Откакто САЩ започнаха да атакуват лодки в Карибите и източната част на Тихия океан през септември - заявявайки, без доказателства, че превозват наркотици - Тръмп е в задълбочаващ се спор с левия президент на страната.

САЩ наложиха санкции на Петро през октомври, заявявайки, че той позволява на картелите да "процъфтяват“.

Говорейки на борда на Air Force One в неделя, Тръмп заяви, че Колумбия се "управлява от болен човек, който обича да прави кокаин и да го продава на Съединените щати“.

На въпрос дали САЩ ще проведат операция, насочена към Колумбия, Тръмп отговори: "Звучи добре“.

В исторически план Колумбия е близък съюзник на Вашингтон във войната срещу наркотиците, получавайки стотици милиони долари годишно военна помощ за противодействие на картелите.

Иран

Иран в момента е изправен пред масови антиправителствени протести, а Тръмп предупреди снощи, че властите там ще бъдат "ударени много силно“, ако загинат още протестиращи.

"Наблюдаваме много внимателно - ко започнат да убиват хора, както са правили в миналото, мисля, че ще бъдат ударени много силно от Съединените щати“, каза Тръмп пред репортери в Air Force One.

Иран теоретично попада извън обхвата, определен в "Доктрината Донроу“, но въпреки това Тръмп преди това е заплашвал иранския режим с по-нататъшни действия, след като удари ядрените му съоръжения миналата година.

Тези удари дойдоха, след като Израел започна мащабна операция, насочена към обезглавяване на способността на Иран да разработва ядрено оръжие, което доведе до 12-дневния израелско-ирански конфликт.

На среща в Мар-а-Лаго между Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху миналата седмица се казваше, че Иран е начело на дневния ред. Американските медии съобщиха, че Нетаняху е повдигнал въпроса за потенциала за нови удари срещу Иран през 2026 г.

Мексико

Възходът на Тръмп на власт през 2016 г. бе определен от призивите му за "построяване на стената“ по южната граница с Мексико.

В първия си ден след завръщането си на поста през 2025 г. той подписа изпълнителна заповед за преименуване на Мексиканския залив на "Американски залив“.

Той често е твърдял, че мексиканските власти не правят достатъчно, за да спрат потока от наркотици или нелегални имигранти в САЩ.

В неделя той заяви, че наркотиците "се изливат“ през Мексико и ще трябва да направим нещо“, добавяйки, че картелите там са "много силни“.

Тръмп каза, че му е предложено да изпрати американски войски в Мексико, за да се бори с картелите, но президентът Клаудия Шейнбаум публично отхвърли всякакви военни действия на САЩ на мексиканска земя.

Куба

Островната държава, само на 145 км южно от Флорида, е под санкции на САЩ от началото на 60-те години на миналия век. Куба поддържаше тесни отношения с Венецуела на Николас Мадуро, която според съобщенията доставяше приблизително 30% от петрола в островната държава в замяна на лекари и медици, пътуващи в обратната посока.

С оттеглянето на Мадуро, Хавана може да бъде изложена на риск, ако доставките на петрол се сринат.

В неделя Тръмп намекна, че американската военна намеса там не е необходима, защото Куба е "готова да падне“.

"Не знам дали ще издържат, но Куба сега няма доходи. Те получават всичките си доходи от Венецуела, от венецуелски петрол", каза американският президент.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, син на кубински имигранти, отдавна призовава за смяна на режима в Куба. В събота той заяви пред журналисти: "Ако живеех в Хавана и бях в правителството, щях да се притеснявам, поне малко. Когато президентът говори, трябва да го приемате сериозно“.