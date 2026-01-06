Смяна на режима във Венецуела: Като в Ирак, но с повече объркване

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изглежда почти не е мислил как администрацията му ще „управлява“ Венецуела, пише за TNI Пол Пилар, който се пенсионира през 2005 г. след 28-годишна кариера в разузнавателната общност на САЩ, в която последната му позиция е като национален разузнавателен служител за Близкия изток и Южна Азия. Преди два месеца в свой анализ Пол Пилар пише за приликите между ескалиращата конфронтация на президента Доналд Тръмп с Венецуела и подготовката за инвазията на администрацията на Джордж У. Буш в Ирак през 2003 г.

И двете включваха политизиране на разузнаването, като администрацията правеше неквалифицирани твърдения за предполагаема заплаха, като същевременно игнорираше или омаловажаваше съответните резултати на разузнавателната общност. И двете демонстрираха липсата на политически процес, който да прилага прозренията на бюрокрацията за национална сигурност към всички възможни последици от предстоящите военни действия. И двете бяха водени по-малко от специфичното поведение на целевата държава, отколкото от по-широки идеологически или политически цели. И двете се превърнаха в средство за действащия президент да намери опора или да укрепи вътрешната подкрепа.

Сега, след като американските сили извършиха военна операция, обезглавяваща лидерството във Венецуела, няма причина да бъдем успокоени по нито един от тези въпроси. Например, в забележките си пред пресата на сутринта след военната операция, Тръмп повтори твърденията си – в пряко противоречие с преценката на разузнавателната общност – за режима на президента Николас Мадуро, за който се предполага, че ръководи наркокартела „Трен де Арагуа“. Това е ехо от твърденията на администрацията на Буш, които също противоречат на преценките на разузнаването, за предполагаем „съюз“ между иракския режим и „Ал Кайда”.

Въпреки че е твърде рано за доклади, които да потвърдят, че подготовката за решението на Доналд Тръмп да започне война срещу Венецуела е била толкова безпроцесна, колкото и решението за нахлуване в Ирак, всичко, което вече знаем за импулсивния начин на вземане на решения от Тръмп и осакатяването на механизма за координация на политиките от страна на неговата администрация, предполага, че този паралел с епизода в Ирак остава. Военната операция за залавянето на Мадуро е била внимателно планирана. Няма индикации, че решението за нареждане на операцията също е било такова.

След това е и петролният аспект.

В отговор на въпрос на репортер относно потенциалната цена, ако Съединените щати „управляват“ Венецуела за продължителен период, Тръмп каза: „Това няма да ни струва нищо, защото, ъъъ, парите, които излизат от земята, са много значителни, така че няма да ни струва нищо.“ Този отговор отразява твърденията на поддръжниците на войната в Ирак, че петролните ресурси на Ирак означават, че войната ще се изплати сама – война, която вместо това е струвала на американските данъкоплатци трилиони долари.

Доколкото са се появили различия с епизода с Ирак, ситуацията с Венецуела е дори по-тревожна от случая с Ирак.

Една основна разлика е пълното изключване на Конгреса. Прегледът на Конгреса през есента на 2002 г. на потенциалната война в Ирак беше крайно неадекватен, без изслушвания в комисии и повърхностни дебати, като и двете партии бързаха да приключат гласуването. Но поне имаше гласуване по резолюция, разрешаваща нахлуването. Игнорирането или заблуждаването на Конгреса от страна на администрацията на Тръмп относно това, което той прави във Венецуела, не само повдига сериозни правни и конституционни въпроси относно военните правомощия, но и елиминира друга потенциална проверка за здрав разум.

Пренебрегването на Конгреса също така потапя въпроса за Венецуела във вътрешнополитическа борба по неблагоприятни начини. Резолюцията за войната в Ирак през 2002 г. беше приета предимно с гласовете на републиканците, но получи и значителна подкрепа от демократите, включително от повечето сенатори демократи. Имаше достатъчно двупартийна подкрепа, за да се предотврати по-късната мъка от блатото, в което потъна войната в Ирак, да се превърне в поредната тема в груби партизански борби. Като се има предвид как администрацията на Тръмп се справи с него, венецуелският въпрос вероятно ще изостри вътрешните разделения.

Администрацията на Тръмп отблъсна не само Конгреса, но и международната общност, и по-специално Съвета за сигурност на ООН. Администрацията на Буш поиска одобрението на съвета за войната си в Ирак. В крайна сметка тя не успя да получи желаната резолюция и продължи с „коалиция на желаещите“. Въпреки това, опитът ѝ имплицитно призна ролята на Съвета за сигурност в разрешаването на подобни военни операции. Като продължава откритото си презрение към международното право и международните организации, администрацията на Тръмп допринася за образа на Съединените щати като дестабилизиращ негодник слон.

Съединените щати няма да имат британска страна идейник във Венецуела, както направи в Ирак. Няма да има коалиция от желаещи, предвид реакциите на света към операцията ѝ. Венецуелската авантюра ще изолира Съединените щати поне толкова, колкото и войната в Ирак.

Колкото и слаби да се оказаха аргументите на администрацията на Буш за война в Ирак, те изглеждат по-сериозни от всяко обоснование, което администрацията на Тръмп е предложила за това, което прави във Венецуела. Прословутото представяне на държавния секретар Колин Пауъл пред Съвета за сигурност през февруари 2003 г., в което той не беше обслужен от разузнавателната общност и собствената си администрация, имаше сериозни недостатъци, които историята е разкрила. И все пак, по онова време това беше правдоподобен случай, който много знаещи хора приеха.

За разлика от това, произволните и противоречиви твърдения на Тръмп за Венецуела и наркотиците, като например изявлението му на пресконференцията след атаката, че всеки кораб, атакуван от Съединените щати в Карибите, би убил средно 25 000 души, лесно се възприемат като неоснователни дори при най-бегло познаване на ограничената роля на Венецуела в търговията с наркотици и истинските източници на смъртни случаи от наркотици в Съединените щати.

Свързани статии Кои държави биха могли да бъдат в полезрението на Тръмп след Венецуела?

Може би най-голямото несъответствие с епизода в Ирак е колко поразително несигурно е оставил Тръмп дори близкото бъдеще на това, което администрацията му прави във Венецуела.

Създателите на войната в Ирак имаха план, включващ пълномащабно военно нахлуване, сваляне на действащия режим и военна окупация за известно време с управление от американски проконсул. Планът се основаваше на силно погрешни предположения. И все пак, поне американският народ имаше сравнително ясна представа какво ще правят Съединените щати в Ирак през първите няколко месеца след инвазията.

Тръмп остави американския народ – и венецуелския народ – да се чудят какво ще правят Съединените щати във Венецуела през следващите няколко седмици. Ще има ли по-голяма война там? Тръмп, на пресконференция, каза:

„Готови сме да организираме втора и много по-голяма атака, ако се наложи, така че бяхме готови да направим втора вълна, ако се наложи. Всъщност предположихме, че втора вълна ще е необходима, но сега вероятно не е... не се страхуваме от бойни действия на място, ако се наложи.“ Разбрахте ли?

Ако, според Тръмп, Съединените щати ще „управляват“ Венецуела известно време, кой точно ще управлява? Отговорът на Тръмп: „Всичко се прави, всичко се прави в момента. Определяме хора. Говорим с хора. Определяме различни хора и ще ви уведомим кои са тези хора.“ Звучи като концепция за план.

Ще имат ли останалите членове на режима на Мадуро някаква роля в управлението на Венецуела? Тръмп заяви, че администрацията е „провела разговор“ с вицепрезидента и сега временен президент Делси Родригес и че „тя е по същество готова да направи това, което смятаме за необходимо, за да направи Венецуела отново велика. Много просто.“ Но Родригес, обръщайки се към нацията си, докато стоеше редом до министъра на отбраната и началника на полицията на Мадуро, призова за освобождаването на Мадуро и заяви, че операцията на САЩ е „срамна“.

С тази голяма несигурност дори относно основите на това, което Съединените щати ще направят по-нататък във Венецуела, е трудно да се има увереност, че администрацията е обмислила как да се справи с изключително сложната политическа и сигурностна ситуация след Мадуро. Най-проблемни ще бъдат елементите на режим, устойчив на преврати, които имат интерес от продължаването на системата, над която Мадуро председателстваше, и имат способността за насилствена съпротива.

Вероятно още по-малко е обмислено какво прави потапянето във Венецуела с наличния капацитет за справяне с други проблеми, като Украйна и Газа, и как действията на администрацията могат да вдъхновят сравнително агресивни действия от страна на Русия или Китай.

Мястото на войната в Ирак в историята като една от най-големите международни грешки, допуснати от Съединените щати, е сигурно. Но проектът на администрацията на Тръмп за Венецуела може да направи дори епизода с Ирак да изглежда добре управляван в сравнение с него.