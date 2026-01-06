Зеленски: Русия е загубила над 90 хиляди войници за 3 месеца

Украинската армия е елиминирала над 90 хиляди руски войници през последните три месеца, обяви президентът Володимир Зеленски след среща с министъра на цифровата трансформация Михайло Федоров, който се очаква скоро да оглави Министерството на отбраната.

Новината идва след номинацията на Федоров, вицепремиер на Украйна и министър на цифровата трансформация, на 2 януари за ръководител на Министерството на отбраната. Назначението трябва да бъде одобрено и от парламента съгласно конституцията на Украйна.

Федоров ръководи Министерството на цифровата трансформация от 2019 г. и е единственият министър, чийто пост е останал непроменен по време на президентството на Зеленски, припомня Kyiv Independent.

Зеленски и Федоров обсъдиха промените, които министърът евентуално ще въведе в новата си роля. Очаква се Федоров да представи проекти на решения, насочени към укрепване на отбранителните способности на Украйна, според изявлението на Зеленски.

"Разбира се, Украйна е напълно ангажирана с дипломацията и иска да сложи край на тази война възможно най-скоро, но Русия не демонстрира подобен подход и удължава агресията си“, каза Зеленски.



"Ще противодействаме на това чрез по-голям технологичен напредък и трансформация на отбранителния сектор“, добави президентът.

Украинската армия, подпомогната отчасти от "технологични решения“, елиминира 35 000 руски войници през декември, 30 000 през ноември и 26 000 през октомври, според данни, потвърдени от налични видеозаписи от фронтовата линия, каза Зеленски.

"Ясно е, че (украинските) технологии работят ефективно. Има ясно увеличение на доставките на дронове на войските. Подготвяме нашите нови специални формати, за да укрепим компонента на дроновете в нашата отбрана", добави Зеленски.

Рокади в кабинета

Фьодоров ще замени Денис Шмигал, който заемаше поста по-малко от шест месеца след назначаването си през юли. Решението беше обявено на 2 януари като част от голямо политическо разтърсване след няколко ключови назначения.

Преди да му бъде предложена позицията да ръководи Министерството на отбраната, Фьодоров, като министър на дигиталната трансформация, приложи политиката на президента "държава в смартфон“ като част от усилията му за намаляване на бюрокрацията. Стартирането на приложението Diia през 2020 г. донесе редица държавни услуги директно в телефоните на хората.

Под ръководството на Фьодоров министерството е инициатор на множество проекти, включително производство на дронове и образователни реформи. Той също така изигра ключова роля в стартирането на Brave1, проект, който свързва министерството с Министерството на отбраната за развитие на военните технологии.