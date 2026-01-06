Военната икономика губи скорост: Путин посяга към по-високи данъци

Путин изисква повече данъци, тъй като растежът на Русия се забавя до бавно във военновременната икономика Руският президент Владимир Путин предприема стъпки за събиране на повече данъци, тъй като военновременната икономика на страната се колебае. Потребителите и технологичните компании са изправени пред по-високи налози, докато Кремъл търси приходи, пише BI.

Санкциите и ниските цени на петрола продължават да оказват натиск върху военния бюджет на Русия.

Руският президент Владимир Путин нареди „значително увеличение“ на събираемостта и спазването на данъците тази година, тъй като военновременната икономика на Русия продължава да губи инерция.

Кремъл обяви директивата в събота след заседание на Съвета за стратегическо развитие и национални проекти в началото на декември.

Част от това увеличение се очаква да дойде от по-високите данъци върху потреблението, които се увеличиха от 20% на 22% на 1 януари. Очаква се това увеличение да генерира около 1 трилион рубли, или 12,3 милиарда долара, данъчни приходи.

Русия също така планира да въведе нов данък върху електрониката през септември.

Натискът за по-агресивно събиране на данъци идва, тъй като растежът на Русия се забави

почти до застой близо четири години след пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна.

Въпреки че засегнатата от санкциите военна икономика на Русия изглеждаше устойчива през първите години на войната, се появяват пукнатини, тъй като постоянно ниските цени на петрола оказват влияние.

През ноември БВП се е увеличил само с 0,1% спрямо предходната година, според официални данни. Промишленото производство е намаляло с 0,7%.

През третото тримесечие БВП на Русия е нараснал с 0,6% спрямо предходната година - рязко по-ниско от 1,1% през второто тримесечие и 1,4% през първото.

Путин също така е наредил на властите да възстановят икономическия растеж и инвестиционната активност, като същевременно се справят със структурните проблеми в ключови сектори на икономиката.

Същевременно се очаква правителството да контролира инфлацията, като целевият процент до края на 2026 г. е определен в рамките на прогнозния диапазон на централната банка от 4% до 5% - в сравнение с очакваните под 6% през 2025 г. и 9,5% през 2024 г.

Натиск върху цените на петрола

Цените на петрола паднаха с 20% през 2025 г. поради изобилното предлагане и забавящия се растеж на търсенето.

Развитието на световния петролен пазар може да увеличи този натиск. Американският рейд във Венецуела през уикенда ще промени сметките на енергийните пазари.

Инвеститорът „Big Short“ Майкъл Бъри написа в понеделник, че руският петрол „просто е станал по-малко важен“ в средносрочен и дългосрочен план. Той каза, че използването на венецуелски петрол може да укрепи САЩ и да „намали доходите и мощта на Русия“.

Това мнение беше споделено и от Джон Е. Хербст, старши директор на Евразийския център на Атлантическия съвет и бивш посланик на САЩ в Украйна, който посочи плановете на президента Доналд Тръмп за венецуелския петрол.

„Тръмп заяви, че възнамерява да върне на пазара венецуелския петрол, който все още е под строги санкции“, написа Хербст в понеделник. „Въпреки че това може да отнеме известно време, ще му помогне да постигне целта си да намали цените на петрола за американските (и следователно за световните) потребители. Това ще бъде още един голям удар за руската икономика.”

Венецуела държи едни от най-големите петролни запаси в света. Анализаторите обаче казват, че съживяването на петролната индустрия на страната може да отнеме години поради остаряващата инфраструктура, десетилетия на недостатъчни инвестиции, санкции и политическа нестабилност.