В Кърджали беше открита хеликоптерна площадка за медицински полети

Министърът на здравеопазването Силви Кирилов откри хеликоптерна площадка на територията на Многопрофилната болница за активно лечение “Д-р Ат. Дафовски“ в Кърджали. Площадката е предназначена за обслужване на полети на хеликоптери за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух.

Площадката откриха още директорът на МБАЛ “Д-р Ат. Дафовски“ проф. Тодор Черкезов и кметът на Кърджали Ерол Мюмюн.

Здравният министър каза, че това е седмата такава площадка от общо 17. “Три от тях са в София – в УМБАЛ “Св. Екатерина“, МБАЛ “Лозенец“ и МБАЛ “Св. Анна“ (Окръжна болница). Площадки има също в УМБАЛ “Св. Георги“ в Пловдив, МОБАЛ “Д-р Ст. Черкезов“ във Велико Търново, МБАЛ “Д-р Ст. Илиев“ в Монтана.

Предстои откриването на още пет площадки, добави здравният министър.

“Откритата днес площадка на територията на кърджалийската болница е по проект на стойност малко над 160 хил. лв., отпуснати от Министерството на здравеопазването”, отчете при откриването директорът на МБАЛ “Д-р Ат. Дафовски“ проф. Тодор Черкезов. Той акцентира върху необходимостта от съоръжението, като допълни, че почти ежедневно болницата има спешен транспорт към различни университетски клиники в Пловдив и София. Само за последните две години медицински хеликоптер е идвал три пъти, за да превозва пациент. / БТА