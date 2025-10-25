Дете е пострадало в района на Седемте рилски езера, казаха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст. То се е плъзнало по снежна пряспа и е спряло в камъни, получило е травми на главата и други охлузвания. Инцидентът е станал около 15:00 часа днес, уточниха от ПСС.

Детето е било придружавано от родител. Планински спасители от отряда в Дупница са оказали първа помощ, транспортирали са пострадалото дете до мястото, където го е чакал медицински хеликоптер. След това е откарано в лечебно заведение в София.

През днешния ден няма други по-сериозни инциденти, само загубили се туристи, уточниха спасителите.