IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 74

Дете е пострадало в района на Седемте рилски езера

Детето е било придружавано от родител

25.10.2025 | 20:30 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Дете е пострадало в района на Седемте рилски езера, казаха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст. То се е плъзнало по снежна пряспа и е спряло в камъни, получило е травми на главата и други охлузвания. Инцидентът е станал около 15:00 часа днес, уточниха от ПСС.

Детето е било придружавано от родител. Планински спасители от отряда в Дупница са оказали първа помощ, транспортирали са пострадалото дете до мястото, където го е чакал медицински хеликоптер. След това е откарано в лечебно заведение в София.

През днешния ден няма други по-сериозни инциденти, само загубили се туристи, уточниха спасителите.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

седемте рилски езера дете
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem