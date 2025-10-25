Менструалният цикъл е белязан от болки и спазми в различна степен, с които повечето жени се сблъскват. За да се отървете от менструалните спазми по време на тези трудни моменти от месеца, обърнете се към натуралните етерични масла. Природната им сила може да ви помогне да успокоите спазмите по време на менструация, както и при предменструален синдром. Етеричните масла имат страхотен ефект в потушаването на болката, възпаленията, намаляването на спазмите в коремната област.

Кои са най-полезните етерични масла против менструални спазми?

Масло от тамян

Маслото от тамян е прекрасно средство да намалите спазмите и крампите в корема и таза по време на цикъл. Можете да го приложите директно върху кожата с масажиращи движения в областта на корема, кръста и малкия таз. А можете да смесите маслото от тамян с други етерични масла, да го добавите към горещата си вана със соли. Това помага за отпускане и релакс на нервната система, мускулатурата и намалява неприятните оплаквания по време на цикъл.

Масло от лайка

Маслото от лайка притежава завидни противовъзпалителни свойства. То облекчава болките, спазмите в корема и крайниците, намалява усещането за напрежение в тъканите по време на цикъл, ускорява оздравителните процеси в клетките.

Маслото от лайка е полезно и за облекчаване на главоболие, което е така характерно по време на менструация.

Източник: Тайните на ароматерапията: масла за спокойни менструални дни