Заради сушата: И Белоградчик минава на воден режим

В градът няма да има вода от 22:00 ч. до 06:00 ч.

14.08.2025 | 16:38 ч. Обновена: 14.08.2025 | 20:17 ч. 11
БГНЕС

Всички абонати на територията на град Белоградчик минават на воден режим. Водата ще бъде спирана от 22:00 ч. до 06:00 ч, считано от днес.

Представители на Общината, заедно с ВиК служители започват поетапно монтиране на водомери в къщите на кв. "Карловица", след което ще се следи за стриктното плащане на консумираната вода. На тези, които откажат да плащат сметките си, ще им бъде прекъснато водоподаването, предаде БГНЕС.

Допълнително към мерките срещу безводието започва и процедура по търсене на възможности за увеличаване на дебита на довеждащия водопровод от с. Стакевци.

