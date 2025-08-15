IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дистанционната работа няма да реши проблема с гледането на деца през вакацията

Анна Влаева, специалист: Едно от решенията е промяна в учебната година

15.08.2025 | 12:49 ч. Обновена: 15.08.2025 | 13:26 ч. 8

Разнопосочни са мненията по предложението на председателя на социалната комисия в парламента Деница Сачева родителите на малките ученици да работят дистанционно през лятната ваканция.

"Дори и две седмици ваканция изкарват от равновесие родителите. Ако те работят дистанционно, това води до отчуждение и това, което преживяхме по време на COVID - родител в другата стая и детето пред един екран, ще се повтори”, заяви пред Bulgaria ON AIR Анна Влаева.

По думите ѝ гъвкавото работно време е чудесно предложение, но попита, ако се стигне дотам, дали всички от веригата ще бъдат дисциплинирани.

Практиката показва, че ако служител отиде да вземе детето си от училище и след това доработи между 18 и 20 часа вечерта, рязко не върши работата, която би вършил по време на общото работно време, даде пример Влаева. Очакванията ѝ са и други казуси да излязат на дневен ред - като "имам болна майка за гледане", това е социална придобивка и изведнъж всички ще станат нуждаещи се. 

Специалистът по ранно детско развитие заяви в предаването “България сутрин”, че около 5% от родителите имат на кого да изпратят децата цяло лято и го правят.

"В момента се държи на това децата да се гледат от родителите. Да не се причинява травма от това да не го захвърлят. Децата са най-ощетени от качеството на време за тях. Деца 8-12 години ми казват, че се чувстват захвърлени, подхвърлени", сподели Влаева.

Тя призова да се превърне в приоритет общуването с децата - не пред телевизора и по време на вечеря, а истинска комуникация, която е важна до навършване на 12-годишна възраст на децата. След това те възприемат по-малко.  Едно от решенията, според специалиста, е да се намали лятната ваканция, учебната година да бъде построена по различен начин.

"Ако това се направи, за да има по-кратка лятна ваканция, тогава гъвкавото работно време ще даде ефект, ако всички по веригата са достатъчно дисциплинирани, за да имаме по-здрави психически деца", завърши Влаева.

