Легендата Линдзи Вон с първа победа от повече от седем години в ските

Американката Линдзи Вон, която е абсолютна легенда в алпийските ски, спечели фантастична победа в първото спускане за сезона в Санкт Мориц, валидно за Световната купа.

41-годишната Вон единствена слезе под минута и половина, като даде най-добро време на пистата - 1:29.63 минути. Това бе нейна 83 победа за Световната купа и тя се превърна в най-възрастната състезателка с подобен успех.

Кралицата на спускането направи изключително състезание, като бе най-бърза в долната част на пистата и даде най-добро време в третия, четвъртия и петия сектор, развивайки 119 км/ч., съобщава БТА.

Представянето й е впечатляващо, като последната й победа в спускане бе на 13 март 2018 в Оре, Швеция, а последното й най-добро представяне бе второ място от супергигантския слалом в Сън Вали, САЩ, в края на март тази година.

Ветеранката, която се състезава с титан в коляното заради множество операции, се завърна миналата година на пистата след пет години отсъствие.

Вон изпревари с 98 стотни австрийката Магдалена Егер и със секунда и 16 стотни пред сънародничката й Мирям Пухнер.

Една от фаворитките - София Годжа от Италия, завърши на четвърта позиция с изоставане от секунда и половина. На пето място финишира германката Ема Айхер. В челната десетка завършиха още Роман Мирадоли от Франция, Корнелия Хютер от Австрия, Лаура Пировано от Италия, Кира Вайдле-Винкелман от Германия и австрийката Нина Ортлиб.

Олимпийската шампионка от 2010 Линдзи Вон ще се бори за титлата и в предстоящите Игри в Милано и Кортина през февруари.