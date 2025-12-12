Кабинетът "Желязков" е в историята: Парламентът гласува оставката му

Народното събрание гласува оставката на кабинета на премиера Росен Желязков. "За" оставката гласуваха - 227 депутати.

Проектът за решение за оставка бе представен от депутата от ГЕРБ-СДС Деница Сачева. Тя посочи, че правителството на Росен Желязков ще продължи да управлява, докато бъде избрано следващия кабинет.

Гласуването на оставката се случва 10 месеца и 25 дни след като Росен Желязков пое поста министър-председател. Дебатът в пленарната зала започна в отсъствието на премиера Росен Желязков и министрите от кабинета. В дебата и ГЕРБ и ПП-ДБ се зарекоха да не влизат в коалиция.

Гласуването бе предшествано от дискусии, продължили близо 2 часа, които може да прочетете тук.

Какво следва след оставката на кабинета?

Трябва да започнат консултации при президента Румен Радев, с които да се направи опит да бъде създадено ново мнозинство в рамките на 51-то Народно събрание. Първият мандат за съставяне на правителство ще получи първата политическа сила, а ако не успее - мандатът ще бъде даден на втората по численост парламентарна група. При неуспех в съставянето на кабинет и тук следва последна възможност - президентът да даде мандат на избрана от него друга парламентарна сила.

Ако тези опити бъдат провалени и не се стигне до нов кабинет в рамките на това НС, следва държавният глава да назначи служебен премиер от "домовата книга". В негя има и нови имена, дори и на председателя на НС Рая Назарян, която от съвсем скоро отново е на този пост.

Какви са вариантите пред Румен Радев за избор на служебен премиер?

Президентът има възможност да избира между председателят на Народното събрание Рая Назарян - тя е народен представител на първата политическа сила ГЕРБ-СДС. Друг възможен избор са управителят и подуправителите на БНБ - Димитър Радев и Андрей Гюров; омбудсманът Велислава Делчева и заместникът ѝ Мария Филипова.

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев вече е бил служебен премиер, но също е възможен избор.

Според повечето експерти ако се стигне до предсрочни парламентарни избори, ще се проведат от средата до края на месец март 2026 година.