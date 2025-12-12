Васил Тончев: Очаква ни двуполюсен модел на управление около Радев и Борисов

Очаква ни голяма активизация на избирателите и турбуленцията между партиите, веоятно ще имаме двуполюсен модел на управление. Най-вероятно предсрочни избори ще има през пролетта и на тях ще има значително по-висока избирателна активност – около 60%. Това ще доведе на урните нови и досега пасивни групи избиратели, което може да промени политическия пейзаж.

Това заяви в интервю за Dnes.bg социологът от "Сова Харис" Васил Тончев.

Според него, ситуацията дава реални шансове за политически проект около Румен Радев, който вероятно ще напусне президентския пост след назначаването на нов служебен кабинет. ДПС–НН, макар и със стабилен електорат, губи влияние, тъй като Пеевски вече не може да участва във властта по начина, по който го правеше досега. Очаква се връщане към двуполюсен модел – консервативен блок около ГЕРБ и по-регионално ориентиран блок около Радев. ПП–ДБ вероятно ще се групират около ГЕРБ в по-либералния полюс. Външнополитическа промяна не се очаква, на мнение е социологът.

- Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов благодари на протестиращите, които му били свършили страхотна работа, защото няма вече да се катерят политически сили на гърба на ГЕРБ, в случая ГЕРБ печеливш ли е след подадената оставка на кабинета "Желязков"?

- Всеки от политиците търси място под слънцето в тази ситуация. Очевидно е, че решението за отставка е продиктувано от Борисов и със съгласието на ГЕРБ. Мисля, че това е един добър отговор от тяхна страна. Борисов отдавна търсеше план Б, той има страхотна политическа интуиция, че начина по който се разви плана в пълно съдружие и с Делян Пеевски, ще доведе до много сериозни електорални сътресения. План Б не се появи, тъй като не успя да се договори с предпочитаните от него партньори ПП-ДБ. Затова се стигна до тук. От тук нататък неговият политически разчет е ясен - това, което иска и площада, а именно нови избори и ново разпределение на политическото пространство.

- Вчера излезе социологическо проучване на Маркет ЛИНК, виждаме, че ГЕРБ е паднал с 5 пункта надолу, ДПС-НН отива четвърта политическа сила и двете партии ли ще продължат да падат надолу и кой е печелившият в случая?

- Не се опирайте на социологически данни сега, когато всичко ври и кипи и когато настроенията и предпочитанията на хората ще се преобразуват в много голяма степени в кратки срокове. Трябва да изкристализира, за да се разбере накъде ще тръгнат нещата. Първото нещо, което трябва да кажем, че до урните този път ще отидат да гласуват много повече хора. Скоро видяхме и прогнози, че максимум те ще бъдат три милиона и т.н. или около 40% активност. Не,

очаквам поне 60% избирателна активност на следващите избори. Толкова колкото беше тя в Румъния, преди това в Полша. Тоест през всичките тези последни 30 години процесите у нас и в Румъния са били почти индентични.

И това е един добър индикатор, че и сега ще бъде така. При тази много по-голяма активност ще излезе ново поколение, което досега не е гласувало, ще се активиратг и хора, които бяха отчаяни от политиката и не виждаха, че скоро може да има някакви промени.Електоралната ситацията ще бъде коренно различна. Безспорно тази ситуация дава големи шансове на политически проект на Румен Радев, който би могъл да излезе със свой политически проект на парламентарни избори. И това нещо сега мисля, че му се случва.

- А кога мислите, че политическия проект на Радев ще се случи и кога той ще напусне поста на президент?

- Тук президентският мандат не влиза в сметките. Мисля, че много ясно се разбира, че от тук нататък площадът ще е този, който ще реди политическия дневен ред на обществото. Който си въобразява, че може да шикалкави и да прави такива инженерни политически проекти просто много е сбъркал и за това виждаме, че това е еднозначно, както от страна на ГЕРБ, така и от ПП-ДБ бе заявено, че няма да бъдат правени никакви договорки и ще се отговаря на желанията на улицата и да се отива на парламентарни избори. Това значи, че някъде на пролет след три -четири месеца, в който период ще бъдем управлявани от служебно правителство, ще отидем на нови избори.

- А кога предвиждате Радев да напусне поста като президент?

- Той, ако не напусне поста си преди парламентарните избори, проектът му ще бъде обречен. Очаквам това да се случи, когато бъде съставен нов служебен кабинет. Това са негови задължения, които той трябва да изпълни и след това нищо няма да го задържа към президентския пост и ще излезе на терена на политическите партии.

- Не е ли все пак най-губещ в тази политическа ситуация ДПС - НН, в същото време те имат един постоянен електорат ?

- Да, те имат постоянен електорат, аз мисля, че и преди това те показваха, че са сплотени и стоят зад своя лидер и имат стройна организация, която преминав през кметовете, които той привлече на своя страна. Но там целта не е да имат просто присъствие, Делян Пеевски държи да бъде в управлението и нещо повече да има главна роля в управлението. А това сега не може да се случи по никакъв начин при положение, че се разкъса и връзката му с ГЕРБ. Той и в момента знаем, че бидейки партията, която поддържа мнозинството той имаше огромно влияние в Министерски съвет, отделните министерства и директно от него произлизаха много важни решения. С това ще приключи.

- Може ли да се каже отсега къде ще бъдат преразпределени гласовете на избирателите?

- Мисля, че ще се преструктурира политическото пространство и ще се върнем към един по-скоро двуполюсен модел от две групи партии, консолидирани около една по-голяма партия, които ще си противостоят, така както беше, когато ГЕРБ и БСП, преди това СДС и БСП, конфигурираха политическото пространство, което мисля че е естественото състояние. Раздробяването, което се получи, видяхме, че доведе до много раознородни коалиции, които много трудно успяват да прокарват каквито и да било реформи в страната. Ще имаме една проконсервативна и една прорегионална насочена политическа групировка, която според мен, ще бъде оглавявана от Румен Радев от неговата формация. И от другата страна мисля, че ще остане ГЕРБ заедно предполагам с ПП-ДБ или с част от тях, които ще прокарват по-либерална и по-глобалистка линия в политиката.

- Тази конфигурация няма ли да промени външно политическата ни ориентация?

- Не виждам за това да има някакви нагласи. Ако някой взема по-крайни позиции това е "Възраждане", която иска по-радикално настроения и показва някакви антиевропейски намерения, но както виждаме, като говорим за евроатлантическа ориентация разлома между САЩ и управляващия елит на ЕС, е много сериозно. Така, че това ще е по-скоро към единия или другия западен партньор.