Урсула към Тръмп: Не се месете в европейската демокрация

Доналд Тръмп не трябва да се намесва в европейската демокрация, заяви Урсула фон дер Лайен в отговор на острото изказване на американския президент срещу Европа и лидерите ѝ.

"Не е наша работа, когато става въпрос за избори, да решаваме кой ще бъде лидер на страната, а е работа на народа на тази страна. Това е суверенитетът на избирателите и той трябва да бъде защитен", каза председателят на Европейската комисия пред Politico.

"Никой друг не трябва да се намесва, без никакви въпроси“, добави Фон дер Лайен в отговор на въпрос относно Стратегията за национална сигурност на САЩ, която беше публикувана миналата седмица и предизвика вълнение в Европа.

Националната стратегия на Тръмп твърди, че Европа е изправена пред "цивилизационно заличаване“ през следващите 20 години – наратив, който резонира добре с крайнодесните лидери в Европа, включително унгарския премиер Виктор Орбан, както и в Русия. Документът също така критикува европейските усилия за обуздаване на крайнодесните партии, наричайки подобни действия политическа цензура, и говори за "култивиране на съпротива срещу настоящата траектория на Европа в рамките на европейските нации“.

Фон дер Лайен каза, че това е една от причините, поради които ЕС предложи "Щит на демокрацията", предназначен да засили борбата срещу чуждестранната намеса онлайн, включително в изборите.

Председателят на ЕК заяви, че винаги е имала "много добри работни отношения“ с американските президенти и "това е така и днес“. Тя обаче подчерта, че Европа трябва да се съсредоточи върху себе си, вместо да прави сравнения с другите.

"От дъното на сърцето си съм убеден трансатлантик. Но кое е толкова важно? Важно е да се гордеем, че сме Европейски съюз, да гледаме на силните си страни и да се справяме с предизвикателствата, които имаме“, добави Урсула фон дер Лайен.

"Разбира се, отношенията ни със Съединените щати се промениха. Защо? Защото се променяме. И това е толкова важно, че да имаме предвид: каква е нашата позиция? Каква е нашата сила? Нека работим върху това. Нека се гордеем с това. Нека се застъпим за обединена Европа. Това е нашата задача... [да] погледнем към себе си и да се гордеем със себе си“, добави председателят на ЕК.

Слаба Европа, водена от слаби лидери

В интервю за Politico, дадено преди няколко дни, президентът на САЩ осъди Европа като "разпадаща се“ група нации, водена от "слаби“ лидери.

"Мисля, че са слаби“, каза Тръмп, визирайки президентите и премиерите на континента, добавяйки: "Мисля, че не знаят какво да правят. Европа не знае какво да прави.“