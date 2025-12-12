Огнян Минчев: Проектът "Радев" носи риск от авторитарен модел на управление

Проектът "Радев" носи риск от авторитарен модел на управление, заяви Огнян Минчев.

Политологът предупреждава, че благоприятните международни условия и вътрешната политическа фрагментация могат да дадат шанс на сили, стоящи зад президента, да наложат недемократичен модел на власт в България.

Депутатът от ПП и бивш премиер Николай Денков днес коментира в ефира на БНТ каква ще бъде съдбата на президента Румен Радев, ако направи партия и се включи в предсрочните парламентарни избори. Това стана повод за коментара на политолога доц. Огнян Минчев.

Очаквам, ако президентът Румен Радев стане лице на партия, той да се провали грандиозно, заяви акад. Николай Денков от ПП-ДБ по БНТ. Но нека видим дали наистина ще слезе на политическия терен, заяви Денков.

"Денков не е в състояние да си представи динамиката на процеса, чрез който Радев - а на практика силите, които го издигнаха, които го подкрепят зад кулисите и които го управляват - ще дойде на власт. Денков - за съжаление и много други като него - си представят, че Радев ще чака и ще се подчинява на демократичните правила за политическо поведение. В момента, в който блокът на Радев успее да се превърне във водеща политическа сила - ако успее да се превърне, в ход ще бъде приведен моделът "Отечествен фронт": моделът, чрез който болшевиките и чингизидите като цяло заграбват цялата власт. Демократичните сили в българското общество ще се нуждаят от цялото възможно единство и ефективност, за да сложат спирачки на проекта "Радев" като проект за установяване на авторитарен режим в България", коментира на фейсбук страницата си политологът Огнян Минчев.

Според него, не бива да е забравя, че днес международните предпоставки това да се случи са нарастващо благоприятни. "

За първи път от 80 години Вашингтон обяви московската сатрапия за свой съюзник, а Европа - за свой съперник. Москва дълго сънува оттегляне на Америка отвъд океана и днес е на път да осъществи мокрите си сънища наяве. В няколко източноевропейски столици са на власт пряко зависими от Кремъл (кандидат)кондукатори... В България политическите сили, които са в състояние да се противопоставят на кремълския сценарий за подчинение на страната ни, са дълбоко разделени от другия голям разлом в българската политика - олигархична инфраструктура срещу антикорупционна стратегия за инсталиране на алтернативни елити начело на българската държава. В резултат на този разлом, породил мощно обществено движение на протест, вчера падна поредното лабилно правителство в София. Във вакуума на поредния институционален цикъл - правителствена/парламентарна криза, служебен кабинет, поредни избори - кукловодите на Радевия проект ще имат всички необходими ресурси от време, обществено недоволство и пряко ръководство от Центъра, за да реализират авторитарен преврат за превземане на цялата власт в България".

... Ако на всички останали не им дойде ума в главата - и то навреме... Засега не виждам това да се случва..., заявява в заключение Минчев.