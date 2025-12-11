IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Асен Василев: Предстои трудна задача - България да стане държава

Следваща стъпка - честни и свободни избори, добави лидерът на ПП

11.12.2025 | 15:43 ч.
Искам да благодаря на всички граждани, които казаха на това правителство, че България не може да се управлява по този начин. Това е победа за всички българския граждани. Предстои трудната задача - България да стане държава, която работи за всички български граждани, а не само за един, който щеше да прави държава с голямо "Д". Това е първа стъпка по път България да стане нормална европейска държава, заяви лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев минути след като премиерът Росен Желязков подаде оставка.

"Следващата стъпка е да се проведат едни честни и свободни избори", добави Василев.

"В това народно събрание ние няма да участваме в каквото и да е било преконфигуриране. България трябва да иде на избори, тези избори трябва да се проведат по ясни и честни правила, вътрешното министерство да работи адекватно", добави съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

"Искам да се обърна към тези, които си представят, че отново хората с прякори ще купуват гласове, ще обикалят страната - няма да ви оставим да дишате. Ще наводним страната с наблюдатели, с български граждани, които ще следят за чесността на изборите", добави Мирчев.

Другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов допълни, че отговорността, че страната ни отново е изправена пред предсрочни избори е на тези, които "отказаха да изолират Пеевски и обрекоха това правителство на пълна делегитимация, и заслужават това, което им се случи".

ПП Асен Василев ПП-ДБ честни избори оставка правителство Ивайло Мирчев
