IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 15

Мъртви делфини на плаж в Шкорпиловци

Те са били три различни вида

16.08.2025 | 05:40 ч. Обновена: 16.08.2025 | 08:04 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъртви делфини са забелязани на плаж Шкорпиловци - юг от плажуващи вчера и днес. Според БТА делфините са били три различни.

В Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Варна са получени два сигнала за намерени мъртви делфини на плажната ивица в Шкорпиловци, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. 

Единият сигнал е получен на 14 август, а другият на 15 август. 

"Днес е изпратено писмо до Община Долни чифлик за извършване на проверка за премахване и обезвреждане на мъртвия делфин според издаденото разрешително №812/19.11.2019 г. (от МОСВ за разпореждане със защитени видове)", се посочва още в информацията. 

По-късно от Община Долни Чифлик информираха, че при извършените от нейни служители проверки на терен не са установени мъртви делфини. Морето е било бурно и вероятно телата на делфините са отнесени обратно в морските води, се посочва в съобщението от МОСВ.

В началото на август мъртъв делфин от вида Муткур бе открит и премахнат от плаж в курортен комплекс Златни пясъци.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

делфини шкорпиловци
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem