Рецептата Dnes: Родопски клин

Едно от най-вкусните и лесни ястия за приготвяне е традиционният родопски клин, който представлява баница с ориз и яйца. Опитайте!
Съставки:
- 500 г кори за баница
- 1 ч.ч. ориз
- 3 яйца
- 200 г сирене
- 3 с.л. масло
- сол на вкус
Приготвяне:
- Оризът се сварява до полуготовност и се оставя да изстине.
- Смесва се с натрошеното сирене и яйцата.
- В намазнена тава се нареждат няколко кори, като между тях се поръсва разтопено масло.
- Отгоре се разпределя плънката, след което се покрива с останалите кори.
- Намазва се с масло и се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса до златист цвят.
- Клинът се нарязва на парчета и се сервира топъл.
Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg