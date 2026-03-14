Рецептата Dnes: Родопски клин

Много вкусен

14.03.2026 | 16:55 ч.
Едно от най-вкусните и лесни ястия за приготвяне е традиционният родопски клин, който представлява баница с ориз и яйца. Опитайте!

Съставки:

  • 500 г кори за баница
  • 1 ч.ч. ориз
  • 3 яйца
  • 200 г сирене
  • 3 с.л. масло
  • сол на вкус

Приготвяне:

  • Оризът се сварява до полуготовност и се оставя да изстине.
  • Смесва се с натрошеното сирене и яйцата.
  • В намазнена тава се нареждат няколко кори, като между тях се поръсва разтопено масло.
  • Отгоре се разпределя плънката, след което се покрива с останалите кори.
  • Намазва се с масло и се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса до златист цвят.
  • Клинът се нарязва на парчета и се сервира топъл.

