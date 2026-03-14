Рецептата Dnes: Родопски клин

Едно от най-вкусните и лесни ястия за приготвяне е традиционният родопски клин, който представлява баница с ориз и яйца. Опитайте!

Съставки:

500 г кори за баница

1 ч.ч. ориз

3 яйца

200 г сирене

3 с.л. масло

сол на вкус

Приготвяне:

Оризът се сварява до полуготовност и се оставя да изстине.

Смесва се с натрошеното сирене и яйцата.

В намазнена тава се нареждат няколко кори, като между тях се поръсва разтопено масло.

Отгоре се разпределя плънката, след което се покрива с останалите кори.

Намазва се с масло и се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса до златист цвят.

Клинът се нарязва на парчета и се сервира топъл.

