IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 51

"Ботев" (Пловдив) със загуба у дома с 1:3 от "Ботев" (Враца)

Врачани записаха осмата си победа от началото на сезона

14.03.2026 | 17:45 ч.
"Ботев" (Пловдив) със загуба у дома с 1:3 от "Ботев" (Враца)

Ботев Пловдив поведе, но загуби у дома с 1:3 от Ботев Враца в мач от 26-ия кръг на българското първенство по футбол.

Врачани записаха осмата си победа от началото на сезона и с нея се изкачиха на осмо място в класирането, изпреварвайки Арда с две точки. 

В миналия кръг Ботев Враца надви именно кърджалии и вече е в серия от две победи в efbet Лига. 

Пловдивчани откриха резултата в 19-ата минута, когато халфът от Гвинея-Бисау Едсон Силва не сгреши сам срещу Марин Орлинов .

Врачани изравниха само пет минути по-късно, когато Радослав Цонев изпрати перфектно центриране в наказателното поле и Мартин Петков отбеляза красив гол с глава.

В 66-ата минута Хосе Гайегос получи топката пред наказателното поле и пусна извеждащ пас за Мартин Смоленски, който бе точен с втория гол за врачани.

Точка на спора с гол в 80-ата минута сложи защитникът Сейни Санянг, който се бе появил малко по-рано в игра.  

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

футбол Ботев
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem