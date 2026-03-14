"Ботев" (Пловдив) със загуба у дома с 1:3 от "Ботев" (Враца)

Ботев Пловдив поведе, но загуби у дома с 1:3 от Ботев Враца в мач от 26-ия кръг на българското първенство по футбол.

Врачани записаха осмата си победа от началото на сезона и с нея се изкачиха на осмо място в класирането, изпреварвайки Арда с две точки.

В миналия кръг Ботев Враца надви именно кърджалии и вече е в серия от две победи в efbet Лига.

Пловдивчани откриха резултата в 19-ата минута, когато халфът от Гвинея-Бисау Едсон Силва не сгреши сам срещу Марин Орлинов .

Врачани изравниха само пет минути по-късно, когато Радослав Цонев изпрати перфектно центриране в наказателното поле и Мартин Петков отбеляза красив гол с глава.

В 66-ата минута Хосе Гайегос получи топката пред наказателното поле и пусна извеждащ пас за Мартин Смоленски, който бе точен с втория гол за врачани.

Точка на спора с гол в 80-ата минута сложи защитникът Сейни Санянг, който се бе появил малко по-рано в игра.

