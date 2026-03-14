Без евтиния руския петрол кризата няма да се преодолее

„Унгария няма да стане украинска колония, Зеленски не заповядва тук“, заяви премиерът Виктор Орбан във видеоклип, публикуван на профила му във „Фейсбук“.

Във видеото премиерът припомни, че днес е 19-ият ден от украинската петролна блокада. Според него Зеленски продължава да затваря петролопровода „Дружба“, въпреки че знае, че той е жизненоважен за Унгария и Словакия. Той добави, че унгарските експерти се намират в Киев от дни, но все още не им е позволен достъп до обекта. „Това е равносилно на признание“, смята Виктор Орбан.

Същевременно той обърна внимание на това, че американският президент Доналд Тръмп е започнал да отменя санкциите срещу руския петрол, докато Европа не го прави, което води до рязко покачване на цените на горивата в континента.

„Европа и целият свят няма да могат да преодолеят петролната криза без помощта на евтиния руски петрол. Американците вече направиха първите стъпки и започнаха да отменят санкциите, но в Брюксел всичко остава същото“, заяви премиерът.

„Европейската комисия и германският канцлер запазват санкциите, наложени върху руския петрол. Последствията са налице: в Австрия бензинът струва 700 форинта (100 форинта – 25 евроцента), в Германия 800, а в Нидерландия почти 1000 форинта за литър“, изброи Орбан.

„Тук, в Унгария, ние гарантираме безопасността на семействата, предприемачите и фермерите с ценови таван. Постоянно зареждаме стратегическите си резерви, така че няма и няма да има проблем с доставките“, допълни премиерът, цитиран от БТА.