Няма гаранция, че НАТО ще оцелее при президентството на Тръмп

Столтенберг допусна възможността Алианса да се разпадне

14.03.2026 | 17:28 ч.
БГНЕС/EPA

Бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг допусна възможността Северноатлантическият алианс да се разпадне по време на настоящия мандат на американския президент Доналд Тръмп. Той направи това изявление в интервю за телевизия Cи Bи Ес. 

Според Столтенберг, цитиран от CBC, „няма гаранция, че НАТО ще оцелее при президентството на Доналд Тръмп, който съвсем открито изрази недоволството си от алианса“. „Силният НАТО е добър за Европа, добър за Канада, но добър и за Съединените щати“, каза Столтенберг.  | БГНЕС

ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

