Няма гаранция, че НАТО ще оцелее при президентството на Тръмп

Бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг допусна възможността Северноатлантическият алианс да се разпадне по време на настоящия мандат на американския президент Доналд Тръмп. Той направи това изявление в интервю за телевизия Cи Bи Ес.

Според Столтенберг, цитиран от CBC, „няма гаранция, че НАТО ще оцелее при президентството на Доналд Тръмп, който съвсем открито изрази недоволството си от алианса“. „Силният НАТО е добър за Европа, добър за Канада, но добър и за Съединените щати“, каза Столтенберг. | БГНЕС