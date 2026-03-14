Мъж е загинал при катастрофа в Пазарджишко

Челно са се сблъскали два автомобила

14.03.2026 | 16:37 ч.
БГНЕС

Тежка катастрофа е станала на пътя между Пазарджик и село Радилово, съобщиха от полицията.

От пресцентъра на ОДМВР - Пазарджик обясниха, че при маневра за изпреварване лек автомобил "Сузуки" е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в насрещно движещ се друг автомобил. Един от водачите е загинал, а пострадалите са транспортирани с линейки в МБАЛ "Пазарджик".

Заради катастрофата движението по пътя е временно затворено. Шофьорите, които пътуват в района, е добре да се насочат към алтернативни маршрути (Радилово – Капитан Димитриево – Алеко Константиново и обратно), докато движението по пътя между Радилово и Пазарджик бъде възстановено.

На място работят екипи на сектор „Пътна полиция“, както и служители от районните управления в Пазарджик и Пещера. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

