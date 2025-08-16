IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Над 100 м релси липсват след взрива на дизеловите цистерни в Хасковско

Очаква се до вторник линията да бъде възстановена

16.08.2025 | 09:40 ч. Обновена: 16.08.2025 | 10:50 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Дерайлиралите товарни вагони край симеоновградското село Пясъчево вече са изтеглени след тежката катастрофа. Два екипа на пожарната са на място, за да следят и евентуално да предотвратят възникване на пожар.

Около 100 метра от него липсват, след като дерайлира композицията. Всяка една от 13-те цистерни е с вместимост 60 тона гориво. Контактната мрежа също е повредена.

„През цялата нощ се работи. Първоначално само охлаждахме цистерните, в последствие остатъчното гориво бе прехвърлено в други. Компрометираните цистерни бяха извлечени извън пътя. Днес продължаваме да следим местопроизшествието, така че да нямаме допълнителни инциденти. Предстои цистерните да бъдат вдигнати с кранове и транспортирани“, обясни старши комисар Митко Чалъков, директор на „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Хасково.

Разрушеното жп трасе се очаква да бъде възстановено до вторник. Електричесвото в района вече е възстановено.

