Желязков: Приветстваме ангажимента на Тръмп за мир

Той участва във видеоконферентното заседание на „Коалицията на желаещите"

17.08.2025 | 19:52 ч. Обновена: 17.08.2025 | 22:36 ч. 38
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Гаранциите за сигурност трябва да включват устойчива подкрепа от двете страни – приветстваме ангажимента на американския президент Доналд Тръмп. Това написа премиерът Росен Желязков в своя публикация в социалната мрежа "Екс". 

"Днес видеоконференцията на "Коалицията на желаещите" подчерта основната задача да се спрат убийствата и да се подкрепи траен и справедлив мир, основан на принципите на международното право", пише още Желязков. 

Във видеоконферентното заседание на „Коалицията на желаещите" страни да подкрепят Украйна участваха лидери на държави поддръжници на Киев, сред които френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони и други. В дискусиите участваха и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Коалиция на желаещите Украйна Росен Желязков Доналд Тръмп
